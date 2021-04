Sessão para produtores e artesãos locais – TAGUS promove webinar “Comunicar o meu produto#online”

Consciente dos desafios que os produtores e artesãos de Abrantes, Constância e Sardoal sentem para conseguir promover e escoar aquilo que produzem, em particular em plena pandemia COVID-19, a TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior está a organizar um webinar, no dia 21 de abril, pelas 17h30, que procurará refletir sobre estratégias para incrementar o e-commerce.

Esta iniciativa, com duração prevista de hora e meia a duas horas, contará com uma sessão de abertura feita pelo município de Abrantes, na qualidade de presidente da direção da TAGUS, prosseguindo-se duas intervenções a cargo da ARA – Agência Criativa e ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria a propósito do tema “Comunicar o meu produto#online”.

A ARA-Agência Criativa é uma empresa abrantina especializada em comunicação, design e marketing que irá procurar sensibilizar os participantes para as regras e estratégias que devem ser ponderadas ao se utilizar as redes sociais. A ADRITEM é uma associação de desenvolvimento local similar à TAGUS, com sede em Oliveira de Azeméis, que irá apresentar o caso da ROTA Criativa, uma Rede de Ofícios Tradicionais e Arte Criativa, cujo principal objetivo foi a criação de centros de ofícios tradicionais para promoção e dinamização das artes e ofícios locais, a capacitação e qualificação dos artesãos dos concelhos de Arouca, Espinho, Gondomar, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Vale de Cambra e Vila Nova de Gaia. Para além disso, esta iniciativa contará também com o testemunho de um produtor local sobre a estratégia de marketing digital que tem utilizado para promover os seus produtos e auxiliar o seu escoamento.

Este webinar é gratuito e dirige-se aos produtores agroalimentares e artesãos de Abrantes, Constância e Sardoal, que devem fazer a sua inscrição na página de Internet da TAGUS, em www.tagus-ri.pt. Integrada na estratégia territorial da Associação de Desenvolvimento Local, de valorização e promoção do que é produzido no Ribatejo Interior, esta atividade surge no âmbito do DLBC Rural (Desenvolvimento Local de Base Comunitária), no eixo Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR), do Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO2020), incluído no Portugal 2020, e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu.

