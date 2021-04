Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em mais um tiroteio nos EUA

Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após mais um tiroteio na madrugada de hoje num bar no estado norte-americano do Wisconsin, confirmou um oficial das forças de segurança.

Infografia publicada esta semana no jornal espanhol El País mostra a dimensão da violência com armas nos estados Unidos da América. Os pontos assinalados no mapa mostram os locais onde se registaram tiroteios com mortos, só em Abril

O tiroteio aconteceu na manhã de hoje no Somers House Tavern, na vila de Somers, no condado de Kenosha, no Wisconsin, disse o sargento David Wright. O suspeito de ser o agressor não foi ainda capturado pelas forças de segurança da localidade. Wright disse que o tiroteio pareceu ser um “incidente direcionado e isolado” e as autoridades não acreditam que o público em geral esteja em perigo. As autoridades ainda estavam a trabalhar para determinar a identidade das pessoas que morreram. As duas pessoas feridas foram levadas aos hospitais da área, segundo Wright. A estrada que leva à taverna foi encerrada na manhã de hoje, enquanto as autoridades investigam o caso.

Nove mortos no tiroteio em armazém da FedEx nos EUA

Este tiroteio segue-se ao de quinta-feira à noite, em que foram mortas pelo menos oito pessoas no tiroteio ocorrido num armazém da empresa de serviços postais FedEx em Indianápolis, no Estado norte-americano do Indiana, informaram as autoridades locais. Além dos oito mortos no ataque, o agressor acabou depois por se matar.

O incidente ocorreu pouco depois das 23:00 de quinta-feira (03:00 de sexta-feira em Lisboa) num armazém da FedEx perto do aeroporto de Indianápolis onde trabalham 4.500 pessoas. “Temos várias pessoas com ferimentos de bala”, disse aos jornalistas a porta-voz da polícia de Indianápolis, Genae Cook, acrescentando que várias foram transportadas para hospitais.

