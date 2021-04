Acesso a teleconsultas pelos utentes é agora mais fácil

O Hospital Distrital de Santarém informa que o acesso às teleconsultas pelos utentes é agora mais fácil, tendo deixado de ser indispensável a autenticação com chave móvel digital ou cartão do cidadão (CC), passando a ser possível efetuar-se com o número de Utente de Saúde (SNS).

Para que o utente possa autenticar-se através desta nova forma, necessita de ter o contacto de telemóvel associado ao seu número de Utente de Saúde no RNU (Registo Nacional de Utentes), sendo que, neste caso, o contacto de telemóvel no RNU poderá ser o de um familiar, que pode ser atualizado num hospital ou numa unidade de cuidados de saúde primários. O acesso é feito em https://servicos.min-saude.pt/utente/ ou através da app MySNS Carteira.

Recorde-se que as teleconsultas no HDS iniciaram-se no final de 2020, em particular nas áreas de Medicina Física e de Reabilitação, de Ginecologia e Obstetrícia, de Pneumologia e de Medicina, podendo este serviço ser utilizado noutras especialidades.

Teleconsulta de Medicina Física e de Reabilitação, com a Drª. Sara Rader

Médica do HDS participa em curso da APAH sobre telereabilitação

No âmbito do Programa “Proximidade com o Cidadão através da Telessaúde”, promovido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) em parceria com a SPMS, encontra-se em desenvolvimento um novo curso e-learning, dedicado a “Como planear e implementar a Telereabilitação”. A iniciativa contará com a intervenção de Sara Räder, diretora do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do HDS, que irá abordar a sua experiência e do serviço que dirige com a telereabilitação.

