Em 2021, a recriação histórica Cortes e Lendas Santarém Medieval regressa ao Convento de S. Francisco, nos dias 30 de abril, 1 e 2 de maio, num modelo adaptado aos tempos pandémicos que vivemos. Sob o lema “História Real Santarém Virtual”, a Viver Santarém e o Município de Santarém pretendem transformar a história num evento que reúne as várias vertentes que têm sido trabalhadas nos últimos anos, como sejam os debates, teatro, animação e recriação.

João Teixeira Leite, presidente da Viver Santarém, apela à participação da comunidade em geral, “vamos homenagear a história e valorizar a importância do nosso património”.

Esta edição das Cortes e Lendas está também associada ao programa de comemorações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia. Desse modo, o primeiro tema a debate, com alguns dos principais especialistas do setor, foca-se precisamente na alimentação na Idade Média. Que tipo de gastronomia existia? É que vão procurar responder os gastrónomos Fátima Moura, Armando Ferrnandes e o Arqueólogo António Matias, numa sessão que vai ter também o chef Gonçalo Costa a apresentar confeções culinárias do século XV, com recurso a um forno de lenha .

O teatro de inspiração histórica vai estar presente e numa vertente que explora o humor e a comédia vai dar a conhecer “As Cortes de 1402 em 2021”, seguidas da “Lenda do Milagre: Sim ou Não?” pelo Centro Dramático Bernardo Santareno, bem como apontamentos dos Human’art. A animação musical estará a cargo dos Gaitas Sirigaitas e dos Finis Terrae, grupos já conhecidos de edições anteriores.

Um novo capítulo convoca para debate a própria importância das Cortes e dos eventos de recriação histórica com a participação do historiador Gustavo Pacheco Pimentel, presidente da Associação Estudo e Defesa do Património Histórico Cultural do Concelho de Santarém; do professor, ator e encenador José Manuel Rodrigues, do Centro Dramático Bernardo Santareno; e do professor e recriador histórico Mário da Costa (Vivarte). Os caminhos da recriação e a sua importância como alavanca de desenvolvimento serão temas da conversa.

No último capítulo, arqueologia e artesanato são temas de conversa entre os arqueólogos António Matias e Helena Santos e dos artesãos Jorge Gonçalves, Manuel Ferreira e Natália Pinheiro, refletindo sobre a “Cultura material medieval e o artesanato moderno”.

Com um modelo de sucesso já experimentado anteriormente, esta edição à distância das Cortes e Lendas de Santarém, propõe a realização do Mercado Medieval on-line. Entre 30 de abril e 30 de maio, nesta plataforma, pode encontrar artesanato, produtos regionais, serviços de animação alusivos a temática da Idade Média, e mercadejar à distância de uns cliques.

