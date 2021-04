JS debate transição energética com painel de especialistas

“Conversas de e para um Futuro Diferente” é a nova iniciativa da Juventude Socialista Concelhia de Santarém, que irá debater temas da atualidade do ponto de vista técnico. O primeiro tema em debate é a “Transição Energética”. Para este tema, a JS convidou um painel de oradores com formação académica e experiência profissional, Pedro Frade, Ana Sousa e Pedro Ferreira.



Nesta primeira conversa sobre a transição energética os oradores irão falar sobre: • O que é a transição energética; • Quais as oportunidades que esta transição nos pode trazer enquanto país; • Quais as dificuldades de implementação desta nova estratégia.

A conversa será moderada pelo presidente da Juventude Socialista Concelhia de Santarém, Filipe Marques. O público poderá colocar as suas perguntas através da rede social Facebook.

Pedro Frade é licenciado e Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo IST, com especialização em Energia, Doutorado em Sistemas Sustentáveis de Energia pelo IST, em parceria com MIT. Desenvolve a sua atividade profissional na REN, nomeadamente no Despacho Nacional de Energia Elétrica. É membro Sénior da Ordem dos Engenheiros. Integra o programa Future Energy Leaders PT, sendo membro do board onde lidera a task force para a Segurança Energética.

Ana Sousa é licenciada e Mestre em Engenharia Civil, com especialização em Hidráulica e Recursos Hídricos, Mestre em Engenharia Mecânica, com especialização em Energia, e Mestre em Engenharia de Petróleos, Doutoranda em Engenharia de Petróleos no IST. É membro especialista em Energia na Ordem dos Engenheiros e integra o programa Future Energy Leaders, promovido pelo Conselho Mundial de Energia. Atualmente, encontra-se a desenvolver o programa de doutoramento no Centro de Recursos Naturais e Ambiente. Anteriormente foi investigadora e projetista no domínio das infraestruturas hidráulicas.

Pedro Ferreira é licenciado e Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela FEUP, Doutorando em Sistemas Sustentáveis de Energia na FEUP / INESC-TEC em parceria com o MIT Portugal. Iniciou a sua carreira profissional na EFACEC e atualmente desempenha a função de Técnico Superior no Grupo EDP como supervisor de equipa no departamento de Gestão e Manutenção de Centrais Hidroelétricas, com responsabilidades de controlo e monitorização de todas as instalações hidroelétricas da EDP em Portugal

