Mação comemora 25 de Abril

A Câmara Municipal de Mação preparou um conjunto de atividades e iniciativas em 2021, para comemorar o 25 de Abril.

Mação sempre viveu dias cheios e intensos nesta data, particularmente pela promoção, há cerca de 2 décadas, dos Passeios da Liberdade que juntam centenas de pessoas. Os Passeios voltam em novos moldes e lançamos ainda vários desafios, alguns online, outros preparados em casa, pelos nossos alunos e suas famílias.

Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação explica que “quando se fala tanto no sentido do que é a liberdade, e se está eventualmente a ser posta em causa, pensamos que é também importante pensar no que é a responsabilidade de a ter. A Câmara Municipal de Mação assume também esta, de não deixar esquecer este importante marco na nossa história convidando os Maçaenses a abraçar as várias propostas que deixamos”.

Conheça aqui os desafios para esta data:

OS PASSEIOS DA LIBERDADE ESTÃO DE VOLTA

Os Passeios da Liberdade estão de volta, mas, este ano, de forma individual.

A Câmara Municipal de Mação promove estes Passeios desde 2002 tendo começado pelos de Cicloturismo e, depois os Pedestres e os Infantis em Bicicleta. No ano passado, com a Pandemia, não se realizaram mas este ano decidimos não voltar a deixar passar a data.

Assim, após a pausa em 2020, retomam os Passeios em 2021.

19.º PASSEIO DE CICLOTURISMO

13.º PASSEIO PEDESTRE

11.º PASSEIO INFANTIL DA LIBERDADE

A proposta do Município de Mação é de que no dia 25 de abril faça o seu Passeio da Liberdade: a pé ou de bicicleta e envie uma fotografia.

Os participantes receberão, depois, uma oferta da Câmara Municipal de Mação, como sempre acontece nos nossos Passeios da Liberdade!

Envie para cik@cm-macao.pt (até 9 MB) ou através de MP para FB do Município.

EXPOSIÇÃO: A RESPONSABILIDADE DA LIBERDADE

Os alunos do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, a partir do 4.º ano, quando o tema é introduzido nos programas curriculares, foram desafiados a preparar um trabalho sobre o 25 de abril, na ótica do que é a responsabilidade de ter liberdade. O convite seguiu para que preparem os seus trabalhos em casa, com as famílias, para que este tema seja, também, debatido em casa.

A Exposição com os trabalhos dos alunos do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte será simbolicamente inaugurada no dia 25 de abril na Galeria do CC Elvino Pereira. A Exposição marca a reabertura da Galeria e pode ser visitada a partir de 26 de abril, com as regras de distanciamento e segurança determinadas, entre as 9h00 e as 17h30.

UMA SELFIE NO 25 DE ABRIL

Inaugurada em 2019, a Chaimite é um marco da Liberdade que Mação acolheu e que nos lembra diariamente o muito que Portugal conquistou a 25 de abril de 1974.

A autoria é do artista António Colaço, que recuperou uma velha Chaimite e a nomeou “Palavril”, conjugação de Palavra + Abril.

O desafio no 25 de abril 2021 é que tirem uma selfie junto à Chaimite Palavril, que a partilhem nas redes sociais e que nos enviem para cik@cm-macao.pt (até 9 MB) ou através de MP para FB do Município.

O artista António Colaço recuperou uma velha Chaimite – a “Palavril”, hoje já um monumento em Mação

O 25 DE ABRIL CONTADO ÀS CRIANÇAS

Partilha de vídeo com história alusiva ao 25 de abril para os mais novos a disponibilizar nas redes sociais do Município.

MINICONCERTO ONLINE PELA SFUM

Música alusiva ao 25 de abril, pelo Grupo Coral da SFUM, a disponibilizar nas redes sociais do Município.

