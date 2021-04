Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja em formato online

O Município de Azambuja anuncia, para o mês de maio que se avizinha, reviver o habitual “Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja”, desta feita em formato online. Esta edição decorrerá de 1 a 26 de maio e culminará, como tem sido tradição nos últimos anos, com a realização da Bicentenária Feira de Maio.

Devido às circunstâncias em que vivemos, provocadas pela Covid-19, o município adotou uma nova estratégia, recorrendo às redes sociais, para marcar a edição 2021 do Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja evidenciando o significado cultural que ele neste concelho.

Será um mês repleto de atividades ligadas à tauromaquia, com variados colóquios, exposições, espetáculos, visitas a tertúlias e um momento de literatura ligada à temática. Este conjunto de conteúdos estará acessível a todo o público com a respetiva transmissão no Facebook da Feira de Maio de Azambuja.

À semelhança do ano anterior, a Câmara Municipal de Azambuja lança um desafio à população, intitulado #MAIOÀJANELA. O desafio consiste em decorar as janelas, varandas e montras com vários adereços, de forma a engalanar a nossa vila e manter a tradição que se assinala anualmente no mês de maio. Todos os participantes deverão publicar uma fotografia no seu perfil de facebook ou enviar para o facebook da Feira de Maio de Azambuja e utilizar a hashtag #MAIOÀJANELA. Todas as participações serão partilhadas na página de Facebook da Feira de Maio de Azambuja.

Propõe-se, assim, reviver o mês mais simbólico para esta terra, com iniciativas dedicadas às diferentes áreas da tauromaquia e das tradições culturais que fazem parte da herança dos azambujenses. Não esquecer, todos os eventos do Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja poderão ser acompanhados no facebook Feira de Maio de Azambuja.

