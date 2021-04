Nersant Business comemora 10.ª edição com novo encontro de negócios em formato online

Foram 94 importadores de 46 países e 1.115 reuniões de negócios realizadas no balanço do NERSANT Business 2020, o primeiro Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo realizado em formato virtual. O sucesso da iniciativa levou a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém a repetir, este ano, a organização online do encontro, nesta que será a 10.ª edição do evento. O NERSANT Business está agendado para junho e conta já com a inscrição de diversas empresas estrangeiras e portuguesas.

A NERSANT continua a apostar no digital, mantendo, em 2021, a realização do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo em formato virtual. O evento vai realizar-se de 14 a 18 de junho e conta, até ao momento, com a inscrição de 76 empresas nacionais e 28 compradores / importadores de 20 mercados estrangeiros.

Na edição do ano passado, participaram um conjunto de 94 importadores de 46 países estrangeiros. A plataforma registou ainda a realização de 1.115 reuniões de negócios, superando este número, claramente, a expetativa da organização e das empresas. O modelo veio, desta forma, para ficar, com a NERSANT a manter este ano a realização online do evento.

Este modelo, criado devido à pandemia Covid-19, verificou-se um sucesso junto dos participantes portugueses, que indicaram como mais valias a reunião com diversos mercados externos no mesmo dia, promovendo-se, assim, uma franca economia de tempo, mas também de custos, uma vez que o formato virtual permite às empresas conhecer parceiros de negócios sem sair do escritório, ou seja, sem o investimento necessário com viagens, alojamento, deslocações e refeições.

À semelhança do ano passado, o Encontro realiza-se através de uma plataforma de matchmaking, onde cada uma das empresas participantes – nacionais e estrangeiras – têm de criar um perfil comercial, identificando, do lado português, os produtos e serviços que vendem, e, do lado estrangeiro, o tipo de produtos ou serviços procurados. A plataforma funciona, assim, como uma rede social de negócios, sendo que cada uma das empresas portuguesas participantes pode visitar o perfil das empresas estrangeiras – e vice-versa – no sentido de conhecer a sua oferta e enviar pedidos de agendamento de reunião.

De momento, a NERSANT está a trabalhar junto do mercado nacional e internacional na angariação de empresas para marcar presença no evento. Os interessados em dar a conhecer o seu produto ou serviço junto dos mercados externos, devem registar junto da NERSANT a sua intenção de participação no evento, que volta a contar com financiamento comunitário.

O NERSANT Business 2021 é uma atividade realizada ao abrigo do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a um apoio de até 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020. Todo o processo de verificação da elegibilidade da empresa e do respetivo agendamento das reuniões será coordenado pela NERSANT, podendo os participantes focar-se na melhor estratégia e metodologia de abordagem aos respetivos mercados, pelo que quanto mais cedo a empresa se inscrever, mais tempo haverá para a correta preparação do agendamento das reuniões virtuais.

Mais informações e inscrições no evento estão disponíveis através dos contactos business@nersant.pt ou 249 839 500. Os interessados podem conhecer a plataforma do evento e registar a sua pré-inscrição, em https://business2021.nersant.pt/.

