Politécnico de Santarém retoma atividades com arranque da testagem à covid-19 nas 5 escolas

Retomaram esta segunda feira, 19 de abril, as atividades letivas e não letivas presenciais no IPSantarém – Instituto Politécnico de Santarém, assim como a reabertura dos serviços de bar/cantina e o regresso às residências de estudantes, em linha com o faseamento do plano de desconfinamento das Instituições de Ensino Superior.

“Esta reabertura depende, em grande medida, do comportamento coletivo e individual de cada um dos membros da comunidade académica, esperando-se assim o esforço alargado para o cumprimento das regras definidas pela DGS de forma a garantir a prevenção da transmissão do COVID19”, refere o IPSantarém em comunicado.

Este regresso às aulas e às atividades não letivas presenciais, arrancou, simultaneamente com a início do “Programa de Testagem CVP – Ensino Superior” na Escola Superior de Desporto do IPSantarem, onde se realizaram rastreios a estudantes, docentes e não docentes através de testes de antigénio.

Este Programa de testagem prossegue durante a semana na Escola Superior Agrária, na Escola Superior de Educação, na Escola Superior de Gestão e Tecnologia e na Escola Superior de Saúde do IPSantarém.

A implementação da testagem preventiva, de âmbito alargado à comunidade académica e aos prestadores de serviços que operam nas instalações do IPSantarém tem como objetivo primeiro a mitigação do impacto da pandemia na Instituição, de forma a assegurar uma retoma segura, controlada e responsável e é promovido pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

