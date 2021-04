Samuel Úria, Eduardo Madeira, Paulo Gonzo, Tiago Bettencourt e muito mais na agenda do Teatro Virgínia de abril a julho

O Teatro Virgínia retoma a sua atividade na próxima sexta-feira, dia 23 de abril. A peça «Fake», de Inês Barahona e Miguel Fragata, um espetáculo onde Teatro dialoga com o Cinema, numa tentativa de destrinçar a verdade da mentira, está agendado para as 19h de sexta-feira e abre a temporada de abril a julho.

Peça Fake em cena na sexta-feira

Integrado nas comemorações do 47.º aniversário do 25 de Abril de 1974, Fernando Tordo interpretará alguns dos seus grandes temas num concerto transmitido via streaming e de entrada gratuita (mediante levantamento de bilhete num máximo de dois por pessoa), marcado para as 11 horas do próximo domingo. O mês de abril termina com o espetáculo de dança «Sonho que não se pode quebrar e não se pode quebrar e não se pode…» no dia 30 às 19h.

Fernando Torno ao vivo no 25 de Abril

Paulo Gonzo sobe ao palco do Teatro Virgínia a 15 de maio, com o concerto «The Essential», repleto de êxitos intemporais, no âmbito do Festival Montepio Às Vezes o Amor. No mesmo mês destaque para o espetáculo de dança «Coletivo Habitacional» (29 de maio), de Susana Domingos Gaspar, e para os teatros no âmbito do serviço educativo, do Grupo de Teatro Juvenil do Virgínia e o Atelier Teatral dos Miúdos, «O Dragão entre o Céu e a Terra» (8 de maio) e «Leandro, Rei da Helíria» (22 de maio), respetivamente.

O mês de junho inicia-se com «Futuricidade», projeto cultural da Escola do Agrupamento de Escolas Gil Paes/Escola Secundária Maria Lamas integrado no Plano Nacional das Artes, com criação de Marta Tomé e Rui Matoso e interpretação de alunas e alunos. No dia 12 é a vez de Samuel Úria para um concerto a partir do seu álbum Canções do Pós-Guerra, seguindo-se, a dia 18, a peça de teatro «A Gaivota», da Companhia João Garcia Miguel.

Samuel Úria atua no dia 12 de junho

No dia seguinte, 19 de junho, Eduardo Madeira convida Manuel Marques e Joel Ricardo Santos, dois amigos de longa data para um espetáculo completamente louco, épico e irrepetível de stand-up comedy. O mês termina com o concerto de Tiago Bettencourt «Rumo ao Eclipse», num disco em que fala de escolhas, de lutas, de mágoa e indignação, de desapego, de alívio, de aceitação, de casa e de liberdade.

Stand-up comedy no dia 19 de junho com Eduardo Madeira e amigos

Em julho, o Teatro Virgínia sai de portas com a iniciativa «Jazz às Quintas» que terá lugar em vários locais da cidade.

Neste trimestre a venda de bilhetes será feita de forma faseada. Na página de cada espetáculo encontrará a data de abertura da bilheteira. Os bilhetes para os espetáculos de abril estão à venda a partir de hoje (19 de abril) e podem ser adquiridos na bilheteira local (segunda a sexta das 15h às 18h30), nos pontos de venda Fnac e Worten ou em www.bol.pt.

Atendendo à atual conjuntura, a programação poderá sofrer alterações no seguimento de novas medidas de combate à COVID-19.

Mais informações sobre os espetáculos já disponíveis em www.teatrovirginia.pt

