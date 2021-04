Comeres & beberes – Receita de coelho em tigela

A bela infanta D. Maria de Portugal quando partiu para a Itália a fim de se casar, levou com ela um livro de cozinha contendo receitas que nos transmitem preciosos conhecimentos relativos à sociedade nobilitada daquele tempo (finais do século XV) no que tange ao sistema alimentar, técnicas culinárias, produtos e modos de fazer.

O importante códice e mais quatro foram descobertos na Biblioteca Nacional de Nápoles, tendo o professor Salvador Dias Arnaut, da Universidade de Coimbra, procedido à sua leitura integral, que a Imprensa Nacional – Casa da Moeda editou primorosamente.

Pois bem, a Empresa Municipal Viver Santarém, no dia 18 de Abril deste mês no âmbito das actividades comemorativas dos quarenta anos do Festival Nacional de Gastronomia, levou a efeito no singular claustro do Convento de São Francisco a recreação de um jantar tendo como cozinheiro o chefe escalabitano Gonçalo Costa. Do provado e degustado entendi destacar pelo perfume das ervas aromáticas, a fluidez sápida e a elasticidade sedosa da carne, a receita de coelho em tigela, na esperança de o documentário filmado na ocasião seja gerador de curiosidade relativamente à cozinha histórica tradicional portuguesa. A pandemia impediu a realização do Festival, no entanto, não conseguiu suster a vontade do Dr. João Leite em assinalar a importância da nossa cultura no domínio das artes culinárias. Parabéns.

Armando Fernandes

