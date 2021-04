Futsal do Vitória de Santarém está de regresso aos treinos e reabre inscrições para os escalões de formação

Três meses depois, o esférico volta a rolar nas quadras de Santarém. Transposta mais uma fase neste moroso combate à pandemia da COVID-19, que tão graves mazelas tem infligido ao desporto nacional, o Vitória Clube de Santarém reinicia esta semana os treinos de todos os escalões etários que mantém em atividade na época 2020/21.

O pontapé de saída coube esta segunda-feira, dia 19 de abril, ao escalão sénior masculino, que, com duas equipas, de forma a proporcionar espaço competitivo aos inúmeros jovens produtos de qualidade que emergem anualmente da sua formação, se prepara, já no início do próximo mês, para retomar a sua participação nas provas oficiais da Associação de Futebol de Santarém.

Assim, o dia 8 de Maio assinalará o regresso do Campeonato Distrital de Futsal da categoria, que funcionará no que resta da temporada num modelo alternativo, ajustado às poucas semanas que restam de competição até se apurar o emblema campeão, que representará o distrito no pioneiro Campeonato Nacional da 3.ª Divisão em 2021/22.

Inscrições reabertas para atletas de formação

Dado o quadro atípico que vem envolvendo esta temporada, a Associação de Futebol de Santarém anunciou já a abertura de uma janela de inscrições extraordinária fora do período usualmente contemplado, que permitirá que, ainda esta época, todos os jovens atletas, masculinos e femininos, interessados em experimentar o futsal possam ainda integrar os treinos do futsal vitoriano.

Contando com cerca de 200 atletas federados a partir dos 4 anos de idade, números que o tornam um dos maiores clubes do país e uma referência nacional ao nível da formação (um dos únicos quatro emblemas nacionais com o duplo estatuto de Entidade Formadora Certificada em Futsal Masculino e Feminino pela Federação Portuguesa de Futebol), o

Vitória Clube de Santarém movimenta atualmente praticantes masculinos e femininos em 13 escalões de futsal lúdicos e competitivos, num total de 20 equipas, a partir dos 4 anos de idade: petizes, traquinas, benjamins, infantis, infantis femininos, iniciados, juvenis masculinos, juvenis femininos, juniores masculinos, juniores femininos, seniores masculinos, seniores femininos e veteranos.

Avizinham-se os jogos para as camadas jovens

Abertas estão também as inscrições para diversas provas oficiais de âmbito distrital destinadas aos escalões jovens masculinos e femininos, a realizar nos meses de Maio e Junho, assim como um torneio nacional destinado à categoria de iniciados (Sub-15), promovido pela Federação Portuguesa de Futebol para os clubes que, como é o caso do Vitória Clube de Santarém, militam no principal Campeonato Nacional.

Perante este cenário, e também já numa perspetiva de preparação para a nova temporada, o Vitória Clube de Santarém continua a receber novas inscrições de atletas nesta fase, pelo que, para se juntarem à família vitoriana, todos os potenciais interessados poderão contactar o número 926 633 938, o endereço vitoriacs@gmail.com ou as páginas oficiais do clube no Facebook e Instagram.

