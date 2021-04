O que é a Liberdade? Crianças do ATL respondem à questão…

O que é a Liberdade? Este o tema de uma das atividades que vai assinalar o 25 de Abril, em Constância, numa iniciativa dinamizada pelo Município de Constância, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e pela Associação Os Quatro Cantos do Cisne, através dos Centros de ATL do concelho.

Mostrar o entendimento das crianças sobre o significado da palavra Liberdade, bem como a importância deste valor para cada um, é o principal objetivo desta iniciativa em que participam todas as crianças do ATL.

Numa altura de pandemia, em que as crianças tiveram que ficar confinadas em casa, deixando de poder sair à rua, brincar com os colegas, conviver com os familiares mais idosos, ir à escola, etc, ou seja, tudo o que consideravam normal foi proibido, devido ao COVID-19, há reações fantásticas à pergunta O que é a Liberdade?

A atual situação de pandemia, que levou à privação de alguma liberdade, possivelmente permite às nossas crianças mais alguma facilidade para imaginarem o que era viver em Portugal, sem liberdade, em que não era permitido falar contra o regime ou contra a guerra em África, onde os partidos e movimentos políticos eram proibidos e onde tudo e todos eram vigiados pela polícia politica e pela Censura.

O que é a Liberdade? É uma atividade que pretende sensibilizar e informar as crianças sobre a revolução do 25 de Abril de 1974, divulgando a importância das conquistas feitas pelos nossos pais e avós depois de quase 50 anos de ditadura.

O resultado deste projeto desenvolvido com as crianças do ATL será divulgado no dia 25 de abril nas páginas de Facebook do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e da Câmara Municipal de Constância.

