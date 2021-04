Santarém lidera pedidos de obras no digital no 1.º trimestre do ano

Entre janeiro e março deste ano, Santarém foi o distrito que mais orçamentos pediu online para a realização de projetos e obras de construção civil, revelam os dados mais recentes da plataforma digital Habitissimo.



Com um aumento do número de pedidos na ordem dos 70% face ao período homólogo de 2020, Santarém lidera a lista de cidades portuguesas nas quais a transição digital mais se fez sentir do lado de quem procura profissionais do setor. A capital de distrito ribatejana é seguida de perto por Portalegre (+64%), Guarda (+58%), Évora (+54%) e Beja (+52%) na tendência crescente de orçamentos pedidos na plataforma especializada em Construção.

No que diz respeito a categorias de serviços mais requisitados no primeiro trimestre, a Construção de Piscina (+170%), os Telhados (+123%), a Climatização (+117%), a Caixilharia (+100%) e a Construção de Casa (+43%) constituíram o top-5 com aumento mais expressivo.

De acordo com Ariel Quintana, country manager do Habitissimo para Portugal, “Santarém exemplifica claramente duas grandes tendências da Construção atual: a flexibilidade e conveniência trazidas pelo digital, a par da necessidade de reforço da mão-de-obra especializada, quer por profissionais quer por empresas locais, para que seja possível dar resposta a esta procura crescente”.

A plataforma Habitissimo permite pedir profissionais para realizar obras, reabilitações ou serviços domésticos, on demand. Entre os objetivos para o resto do ano, a marca aponta a diversificação do portfolio de serviços e o reforço contínuo à capacidade de cobertura nacional.

