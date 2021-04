Tiago Preguiça é o novo diretor geral da Segurança Social

Tiago Mendes Preguiça foi nomeado esta segunda-feira, 19 de abril, diretor-geral da Segurança Social.

Tiago Preguiça vai exercer o cargo de diretor-geral da Segurança Social, em regime de substituição, enquanto decorre a abertura de procedimento concursal para o cargo em obediência às regras de recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção superior da Administração Pública.

Tiago Preguiça, de 34 anos, natural de Santarém, é licenciado em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com Pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais – Segurança e Defesa pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa.

Antes, entre outubro de 2019 e abril de 2021 exerceu funções como assessor do Gabinete do Primeiro-Ministro, no XXII Governo Constitucional, tendo como responsabilidade principal o acompanhamento das matérias relacionadas com a segurança social, a ação social, o trabalho e o emprego, bem como a Concertação Social e as relações sindicais, entre outras. Entre junho de 2018 e outubro de 2019, exerceu funções de chefe do Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no XXI Governo Constitucional.

Entre janeiro de 2017 e junho de 2018, exerceu funções como adjunto do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no XXI Governo Constitucional.

Entre dezembro de 2015 e janeiro de 2017, exerceu funções como técnico especialista do Gabinete do Secretário de Estado do Emprego, no XXI Governo Constitucional. Entre 2011 e dezembro de 2015 exerceu funções como consultor na área da comunicação institucional e corporativa em agências de comunicação.

