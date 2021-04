Centro de Conhecimento Luiza Andaluz lança livro “Documentos autobiográficos, pensamentos e consagrações”

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro, o Luiza Andaluz Centro de Conhecimento promove, às 10h30 do dia 23 de abril, o lançamento da primeira edição do livro “Documentos autobiográficos, pensamentos e consagrações”, o segundo de um conjunto de publicações com textos de Luiza Andaluz, editados pela Lucerna.

Este livro, como o título indica, compila uma série de documentos autobiográficos, pensamentos e consagrações que nos permitem conhecer mais sobre a personalidade de Luiza Andaluz, em que a própria nos transmite, em discurso direto, a sua forma de sentir, de pensar e de agir.

O evento, que será transmitido online, conta também com a presença de alguns convidados no local onde irá decorrer, e com a participação de Lucília Gaspar (Superiora Geral da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima); Rita Leite (Membro do Centro de Estudos de História Religiosa – UCP-CEHR); Dina Henriques (Irmã da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima) e Henrique Mota (Fundador da editora Principia).

Conscientes do contexto social contemporâneo, e ao jeito de Luiza, enquanto decorre o lançamento deste novo livro, irá ser desenvolvida uma iniciativa com propósito solidário. Sandra Bartolomeu, artista plástica e Serva de Nossa Senhora de Fátima, irá ilustrar ao vivo através de um desenho um pensamento de Luiza Andaluz. Esta obra será posteriormente leiloada pela Cabral Moncada Leilões e os fundos angariados reverterão na sua totalidade para a Escola Superior de Educação de Santarém, para apoiar estudantes em situação desfavorecida.

