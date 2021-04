Comemorações do 25 de Abril prosseguem com antestreia nacional de Filme e Homenagem a Salgueiro Maia

As comemorações do 25 de Abril, em Santarém, prosseguem hoje, dia 21 de abril (quarta feira), às 19h00, com a Ante-estreia Nacional do filme “Prazer, Camaradas!” de José Filipe Costa, no Teatro Sá da Bandeira, que conta com a presença do realizador, numa organização do Cineclube de Santarém. Reservas e outras informações, através do e-mail: cineclubedesantarem@gmail.com . Preço: 2,50€ Sócios do Cineclube de Santarém | 5€ público em geral.

“O filme recria histórias de cooperativas e aldeias, nos momentos que se seguiram à revolução dos cravos. É um exercício de ousadia, na forma de recriar histórias que se vão perdendo na memória”.

No dia 22 de abril (quinta-feira), às 18h00, tem lugar um Debate sobre o 25 de Abril – “25 de Abril – Passado, Presente e Futuro”, no Teatro Taborda – Círculo Cultural Scalabitano, que conta com a participação do Coronel Correia Bernardo, de Justina Jorge Pereira, Pedro Santos e Sara Gabriel e moderação a cargo de Teresa Lopes. O debate é transmitido online, atravésdo Facebook do Município de Santarém: https://www.facebook.com/municipiodesantarem e pretende fazer uma “viagem” pelos três tempos da Revolução, a partir das gerações que participam no debate (aberto ao público).

Dia 24 de abril, às 11h00, tem início a Arruada de Palhaços “Em Liberdade a Alegria saiu à rua”, que vai percorrer as Ruas do Centro Histórico, até às 12h30, numa organização do Veto Teatro Oficina do Círculo Cultural Scalabitano. Os Palhaços passeiam a Festa pelas ruas, com muita alegria e animação.

Às 11h30, há Teatro de Fantoches “Dinossauro Belisário”, com transmissão online, no Youtube do Aqui Há Gato. Link: https://youtu.be/wElJgu7qYU4 , numa organização do Aqui Há Gato Livraria Infantil | Oficinas de Arte | Companhia de Teatro.

A Peça conta a “História de um tirano que se pensava intocável. Dinossáurio Belisário era o terror do mundo inteiro… Como será possível os animais libertarem-se deste ser malvado?”

Às 12h00, tem início o Concerto Cantar Abril, pelo Coro do Círculo Cultural Scalabitano, sob a Direção do Maestro António Matias, na Igreja da Graça.

Às 21h30, tem lugar a transmissão online do Filme do Espetáculo “61-Abril-74”, no Facebook do Município de Santarém: https://www.facebook.com/municipiodesantarem, realizado na Ex Escola Prática de Cavalaria, com Encenação de Tiago Fernandes e Carlos Oliveira e apoio à encenação do Coronel Correia Bernardo.

O Espetáculo retrata a vida dos portugueses num conturbado período da história de Portugal, e retrata as situações vividas nos diversos sectores da sociedade, durante os 13 longos anos em que os portugueses foram sujeitos a conflitos armados, e as suas famílias condicionadas à dolorosa incerteza de verem os seus filhos de volta a casa.

Uma produção multidisciplinar com Teatro, Música, Dança e Poesia, que contou com mais de 150 participantes de associações culturais, locais e concelhias.

No dia 25 de abril, Dia da Liberdade, às 11h30, tem lugar a Cerimónia evocativa do 25 de Abril “Cravos para Salgueiro Maia”, junto à Estátua do Capitão de Abril, no Jardim dos Cravos, com transmissão online no Facebook do Município de Santarém: https://www.facebook.com/municipiodesantarem, devido às contingências provocadas pela pandemia da COVID-19, numa organização da Câmara Municipal de Santarém.

Às 21h00, o Filme do Espetáculo “Esta é a Madrugada que eu esperava” é transmitido online no Facebook do Município de Santarém: https://www.facebook.com/municipiodesantarem, realizado no Convento de São Francisco. Homenagem a toda a Coluna Militar de Salgueiro Maia e reconstituição histórica com texto do Coronel Correia Bernardo. Encenação: Nuno Domingos e Berta Pereira. Apoio à encenação: Coronel Correia Bernardo.

O programa das comemorações do 47º aniversário do 25 de Abril, em Santarém é organizado pela Câmara Municipal de Santarém, pela Comissão das Comemorações do 25 Abril – Associação Cultural, e conta com o apoio do Círculo Cultural Scalabitano, do Cineclube de Santarém, do Teatro Sá da Bandeira, da Livraria Aqui há Gato, do Curso de Artes do Espetáculo da Escola Dr. Ginestal Machado, do Centro Cultural Regional de Santarém e da AJA – Associação José Afonso – Núcleo de Santarém.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...