Exposições “Pin” e “Colosso” na reabertura ao público do CEFT – Casa dos Cubos em Tomar

O Centro de Estudos em Fotografia (CEFT) reabriu as portas ao público no passado sábado, dia 17 de abril, com a inauguração das exposições “Pin”, de João Mota da Costa e “Colosso”, de Rodrigo Cardoso.

















Resultado de um protocolo celebrado em 2018 entre o Município de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, o CEFT – Casa dos Cubos retoma assim a sua atividade após o confinamento imposto pela pandemia, com o arranque físico do Ciclo Fotografia e Território.

Durante a inauguração da exposição foi afirmado, tanto pela presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, como pelo vice-presidente do Instituto Politécnico, Nuno Madeira, a importância do CEFT enquanto projeto de desenvolvimento cultural na região de influência da cidade, reforçando, assim, o interesse e vontade de dar continuidade aos projetos e atividades orientadas pelos membros da Comissão Coordenadora, Ana Soares, António Ventura, João Luz e Patrícia Romão.

António Ventura, enquanto representante dessa Comissão, referiu que a exposição inaugurada se inscreve num projeto em curso e que segue a missão e a natureza do próprio centro de estudos. João Henriques, membro integrado do CEFT e programador deste Ciclo, apresentou os autores e as intenções desta iniciativa no contexto da programação do centro de estudos.

Depois desta exposição segue-se a coletiva dos autores Bernardo Brito, Miguel Rodrigues e Nuno Cardoso, “A invenção da amnésia”, de junho a agosto, e “O sítio em vista”, de Paulo Catrica, de setembro a novembro.

As atividades deste Ciclo continuam com os “Encontros em rede: Às quartas fazemos uma fotografia de grupo” e que decorrem até ao final de abril, promovidos pela Rede Cultura 2027, e com um ciclo de videoconferências, de abril a junho, dedicado à mesma temática, onde João Henriques vai interpelar quatro fotógrafos que colaboram na plataforma Web em Fotografia e Território: Duarte Belo, Luísa Ferreira, José Manuel Rodrigues e Céu Guarda. Estas videoconferências vão ser transmitidas em facebookstreaming com ligação ao CEFT – Casa dos Cubos.

Entre setembro e novembro o CEFT – Casa dos Cubos vai ainda promover uma Residência Fotográfica, que dará oportunidade aos estudantes de fotografia e a outros interessados para, com a orientação de especialistas, desenvolverem trabalho nesta área.

Iniciado em 20 de novembro de 2020 com a realização do Encontro em Fotografia e Território, este Ciclo recebeu por videoconferência a participação de especialistas como Luiz Oosterbeek, António Ventura, João Abreu, Miguel Pombeiro, Sérgio Nunes, João Henriques, Duarte Belo, Margarida Correia e Miguel Rodrigues, entre outros, que contribuíram para a discussão e reflexão artística, humana e social sobre este tema. Este Encontro distinguiu-se pela apresentação do Portal em Fotografia e Território, que, associado ao portal do CEFT – Casa dos Cubos, se constitui como o primeiro e único repositório online de arquivo de projetos fotográficos, em Portugal, na área geralmente descrita como a de Fotografia e Território. Esta plataforma conta já com a participação de 29 autores e disponibiliza cerca de 40 projetos fotográficos e documentação complementar diversa.

