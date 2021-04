Filme “Prazer, Camaradas! com antestreia nacional e a presença do realizador hoje em Santarém

O filme “Prazer, Camaradas!”, de, José Filipe Costa, tem antestreia nacional marcada para hoje, dia 21 de abril, às 19h00, no Teatro Sá da Bandeira em Santarém, numa iniciativa do Cineclube de Santarém. A exibição é uma antestreia nacional, conta com a presença do realizador José Filipe Costa, e está inserida nas Comemorações do 47.º Aniversário do 25 de Abril em Santarém.

Trata-se de um documentário, realizado por José Filipe Costa em 2019.

SINOPSE: 1975 – pós-revolução 25 de Abril. Eduarda, João e Mick viajam da Europa do Norte para trabalharem nas cooperativas das herdades ocupadas em Portugal. Como muitos outros, ajudam nas actividades rurais e pecuárias, dão consultas médicas, aulas de planeamento familiar, mostram filmes de educação sexual e participam nos bailes tradicionais.

Vêm fazer a revolução sexual, abalando as velhas certezas de quem viveu tanto tempo em ditadura: como convivem homens e mulheres nas aldeias do Ribatejo? Por que é que as mulheres têm de ir virgens para o casamento? Por que é que só os homens têm direito ao prazer sexual? O filme explora as tensões, mas também as cumplicidades e os amores que nascem entre os “estranjas” e os camponeses.

As diferenças entre os “camaradas do Norte” e os “camaradas do Sul” manifestam-se, não apenas na língua e na cultura, mas na esfera da intimidade e das relações conjugais, na demonstração do afecto e do comportamento do corpo, no modo de viver o casamento, ou de dividir as tarefas domésticas entre homens e mulheres.

RESERVAS e outras informações: cineclubedesantarem@gmail.com





As escolhas do público ditaram os próximos filmes no Cineclube de Santarém

Na votação do público do Cineclube de Santarém, o filme mais votado foi O CAPITAL NO SÉC.XXI.

Das 53 pessoas que votaram, 28 escolheram este filme, que será exibido na próxima semana, dia 28/04/2021 às 20h.

Os outros dois filmes mais votados foram ADAM, e MADE IN BANGLADESH, com 22 e 21 votos respetivamente,

que serão apresentados na programação de maio.

