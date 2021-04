Isaura Morais e deputados do PSD reuniram com o Governo a propósito da covid-19 em Rio Maior

Isaura Morais, Duarte Marques e João Moura, deputados do PSD eleitos por Santarém, reuniram de urgência com o secretário Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, responsável do Governo pela coordenação da resposta à situação da covid-19 no distrito de Santarém.

Na reunião que teve hoje lugar ao início da tarde, os deputados do PSD procuraram conhecer melhor as respostas e soluções sobre a situação epidemiológica no distrito e quiseram sensibilizar o Governo para algumas situações em particular, nomeadamente, o caso de Rio Maior, pois na opinião dos deputados “as métricas aplicadas pelo Governo revelam-se muito injustas para os concelhos de baixa densidade, como é o caso dos concelhos do distrito de santarém”.

O objetivo dos deputados do PSD foi “encontrar uma solução o mais rápida possível, tendo em conta os animadores resultados mais recentes de Rio Maior, para garantir com a maior brevidade que o processo de desconfinamento recomece“.

Segundo os deputados, “Duarte Cordeiro demonstrou uma enorme sensibilidade para a situação, além de um profundo reconhecimento dos dados atribuídos ao Distrito de Santarém, comprometendo-se com os deputados do PSD a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para retomar o mais rapidamente possível o processo de desconfinamento que estava em curso“.

Os deputados adiantam que o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares fez questão de salientar que o município de Rio Maior “fez tudo o que podia e fez tudo bem. A situação do distrito de Santarém é hoje menos preocupante graças ao esforço das populações, das autarquias e das autoridades.

Os deputados do PSD afirmam que “continuarão a acompanhar a situação e ajudar as autoridades a garantir que a situação epidemiológica seja cada vez melhor e que a economia volte ao seu percurso normal. E que esta pandemia deixe as menores marcas possíveis”.

