Nersant organiza Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação de 1 a 31 de maio

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém realiza em maio a segunda edição da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, com o objetivo de promover os negócios das startups da região, mas também de empresas com processos de recrutamento em curso e entidades e empresas ligadas à inserção e qualificação profissional. Empresas com menos de dois anos e empresas associadas não têm qualquer custo de participação no certame.

É já longa a ligação da NERSANT ao empreendedorismo regional, que, ciente da importância da renovação do tecido empresarial, tem vindo a apoiar as ideias de negócio de empreendedores que pretendem constituir uma empresa na região do Ribatejo. Por outro lado, também a qualificação dos trabalhadores enquanto política ativa de emprego, é uma das preocupações da associação. A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação continua, desta forma, a ser uma aposta forte da associação, que vai voltar a realizar o certame digital durante todo o mês de maio.

O objetivo do certame é dar a conhecer as novas empresas da região do Ribatejo, bem como empresas com processos de recrutamento em curso e empresas / entidades que trabalhem na área dos recursos humanos, com atividades ligadas, por exemplo, à prestação de serviços de inserção e qualificação profissional, promovendo-se, desta forma, negócios, emprego e conhecimento.

À semelhança dos anteriores certames digitais, cada empresa participante tem direito a um espaço próprio, onde pode apresentar-se, bem como criar um catálogo de produtos e serviços, que ficará acessível a todos aqueles que visitem o espaço virtual. A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação decorre entre os dias 1 e 31 de maio, na montra de negócios do Ribatejo da NERSANT, a plataforma Compro no Ribatejo.

Neste momento, a NERSANT está ainda a receber intenções de participação neste certame digital, que será promovido junto de toda a base empresarial e institucional da NERSANT, bem como junto das diversas plataformas digitais da associação.

As empresas e entidades interessadas em participar podem registar a sua intenção na área da feira, em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao. Empresas com menos de dois anos e empresas associadas da NERSANT não têm qualquer custo de participação no certame, sendo que as restantes empresas poderão expor no certame virtual em condições a acordar.

Para mais informações ou inscrições nos certames previstos para 2021, as empresas interessadas devem abordar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

