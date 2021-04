Abre em junho A Garagem, espaço municipal dedicado às associações juvenis

Está prevista para o próximo mês de junho a abertura de A Garagem, novo espaço municipal dedicado ao apoio ao associativismo juvenil, localizado nas antigas instalações dos Serviços de Mercados e Feiras, na Rua Dr. Joaquim Jacinto, n.º 100, edifício do arquiteto Jorge Oliveira premiado pela Câmara de Tomar em 1939.

Apontada ao longo dos anos como uma das carências do concelho no âmbito da juventude e sendo uma constante proposta dos participantes no Conselho Municipal de Juventude (CMJT), A Garagem constitui a concretização de um dos objetivos dos jovens tomarenses e representa uma forte aposta do Município de Tomar que visa promover, apoiar, dinamizar e valorizar as iniciativas dos jovens do concelho.

Na 1.ª Sessão Ordinária de 2021 do CMJT foram apresentadas e discutidas as normas para a criação do espaço jovem, assim como solicitadas propostas de nomes para o mesmo. Surgiram em cima da mesa nomes como “Espaço T”, “Open Space / Espaço Aberto”, “Geração T”, “Hotspot” ou “Espaço Jovem”, mas A Garagem foi o que criou consenso, transmitindo a ideia de um local associado ao nascimento de grandes empresas e também de grandes bandas musicais.

A Garagem pretende disponibilizar meios, espaço e recursos com a finalidade de potenciar o desenvolvimento de projetos dirigidos à juventude, funcionando num formato open space que potencie a interação, a partilha e o desenvolvimento de atividades, projetos e boas práticas, não só em benefício das associações juvenis, mas também da comunidade juvenil em geral.

Na vertente formativa e de valorização profissional, os jovens poderão ter acesso a informação específica e relacionada com temas diversificados como a formação e ensino, emprego e empreendedorismo, habitação, voluntariado e turismo, entre outros, em instalações adequadas ao desenvolvimento da sua atividade, possibilitando a partilha de experiências e a concretização de iniciativas que possam promover a sua atividade ou projeto.

Filipa Fernandes, vereadora do pelouro da Juventude, levou o regulamento para apreciação à última reunião de câmara, sendo que o mesmo terá agora que ser aprovado na Assembleia Municipal e publicado em Diário da Republica. A autarca reforçou a importância de espaços jovens para a fixação dos mais novos no nosso concelho e para o desenvolvimento de um trabalho conjunto com o Município que valorize as expectativas e anseios da juventude.

