Alunos e docentes do Ensino Secundário com “Guarda de Honra” Templária

No dia 19 de abril de 2021, alunos e docentes do ensino secundário regressaram à escola, após cerca de três meses de confinamento.

O Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento de Escolas Templários organizou uma atividade de receção no âmbito da promoção do bem-estar e saúde mental da comunidade educativa, contando com a colaboração da Associação Comercial e Industrial dos Municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha (ACITOFEBA), Thomar Honoris e Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém (OPCTJ).

As surpresas procuraram esbater receios, ansiedades e incertezas, fomentando desta forma o ânimo, a resiliência e a persistência, refere a nota do Agrupamento de Escolas Templários.

Para tal, os cavaleiros Templários marcaram presença na Escola Secundária Jácome Ratton, desde o portão da entrada (Porta de Armas), passando pelo Acampamento Templário montado no espaço ajardinado junto ao edifício principal, até às salas de aula, onde deram as boas-vindas a alunos e professores, através do seu lema “Non nobis Domine, no nobis sed nomini Tuo da Gloriam / Não para nós, Senhor, mas para glória do teu Nome”, deixando também na memória, o seu grito de guerra.

De salientar ainda a entrega de marcadores de livros aos jovens e aos professores, assim como um pensamento motivacional na porta de cada uma das salas de aula e na secretária do professor, um vaso com uma flor de papel, acompanhado da mensagem “Querido(a) Professor(a), que este seja um regresso sereno e feliz!”

Esta iniciativa surpreendeu positivamente, evidenciando-se o sorriso estampado no olhar de todos os que entraram no espírito Templário.

