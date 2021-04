Cartaxo assinala Dia Mundial do Livro com homenagens a Maria Manuel Simão e Rogério Coito

No Dia Mundial do Livro, a Câmara Municipal do Cartaxo vai prestar homenagem a dois historiadores do concelho falecidos recentemente – Maria Manuel Simão e Rogério Coito.

O concelho do Cartaxo perdeu, em 2021, dois dos maiores conhecedores da sua história – Maria Manuel Simão e Rogério Coito. No dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, a Câmara Municipal do Cartaxo decidiu prestar homenagem à obra que deixaram editada e que “prevalecerá para as gerações vindouras como fonte de conhecimento sobre quem somos enquanto comunidade”, afirmou o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro.

Para o autarca, as obras de Maria Manuel Simão e de Rogério Coito, “refletem sobre os caminhos que trilhámos ao longo dos séculos. Permitem-nos conhecer as personalidades que marcaram a nossa vida política, social, cultural, artística. Dão-nos a conhecer as mulheres e os homens que nos antecederam, retratando-os no seu dia-a-dia, mas também nas lutas que que muitos travaram em nome de Portugal”.

Dois eventos online vão marcar a homenagem aos autores e historiadores do concelho

No dia 23 de abril, às 13h00 e às 18h00, a página de Facebook da Câmara Municipal do Cartaxo e da Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, vão receber Ana Carina Azevedo e Mário Júlio Reis, que apresentarão livros de Maria Manuel Simão e Rogério Coito, respetivamente.

Ana Carina Azevedo é coautora, com Maria Manuel Simão, do livro “Nas trincheiras da Flandres. Os Cartaxenses do Corpo Expedicionário Português 1917-1919”, editado pela Câmara Municipal do Cartaxo em 2019, e será esta a obra que vai apresentar.

Mário Júlio Reis, amigo e companheiro na vida política de Rogério Coito, vai apresentar o livro “O Cartaxo nas Memórias Paroquiais de 1758”.

As obras de Maria Manuel Simão e Rogério Coito estão disponíveis para consulta ou empréstimo na Biblioteca Municipal do Cartaxo:

Obras de Maria Manuel Simão:

Nas trincheiras da Flandres. Os Cartaxenses do Corpo Expedicionário Português 1917-1919

Mestre Cid e a Escola do seu tempo – Cartaxo 1890-1929

Cem Anos da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Cartaxo – Um Percurso

Instantâneos

Obras de Rogério Coito:

Ereira, uma aldeia no concelho do Cartaxo

Cartaxo, memórias do Século XX

Elvira Maria de Vilhena – condessa de Pontével (1627-1718)

Pintor José Tagarro (1902-1931)

O Cartaxo nas Memórias Paroquiais de 1758

Cartaxo no cruzar dos Tempos, Espaço e Memórias

Cartaxo 200 anos do concelho, República e Maçonaria

