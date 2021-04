Debate sobre o 25 de Abril com três gerações à volta da mesa

As comemorações do 25 de Abril continuam hoje em Santarém, com um debate, a ser transmitido ‘online’, sobre o “25 de Abril – Passado, Presente e Futuro”, no Teatro Taborda/Círculo Cultural Scalabitano, com a participação do coronel Correia Bernardo, de Justina Jorge Pereira, Pedro Santos e Sara Gabriel, que asseguram a presença de três gerações, e moderação de Teresa Lopes.

É possível assistir ao debate, ao vivo. Basta levantar o convite (se possível, antecipadamente) no CCS, das 14h30 e as 19h00 e preencher uma pequena ficha de assistência ao espetáculo. Integrado nas Comemorações do 47.º aniversário do 25 de Abril

No sábado de manhã, pelas ruas do centro histórico vai passar a Arruada de Palhaços “Em Liberdade a Alegria saiu à rua”, uma organização do Veto Teatro Oficina/Círculo Cultural Scalabitano, e, ‘online’, a partir da Livraria Aqui Há Gato, há Teatro de Fantoches “Dinossauro Belisário”. Na Igreja da Graça realiza-se o concerto Cantar Abril, pelo Coro do Círculo Cultural Scalabitano, sob a direção do maestro António Matias.

A programação do 25 de Abril em Santarém inclui ainda, sábado à noite, a transmissão ‘online’ do filme do espetáculo “61-Abril-74”, realizado na antiga Escola Prática de Cavalaria, com encenação de Tiago Fernandes e Carlos Oliveira e apoio à encenação do coronel Correia Bernardo.

No domingo, Dia da Liberdade, às 11:30, realiza-se a cerimónia evocativa “Cravos para Salgueiro Maia”, junto à estátua do Capitão de Abril, no Jardim dos Cravos, com transmissão ‘online’, estando agendada para as 21:00 a transmissão, também ‘online’, do filme do espetáculo “Esta é a Madrugada que eu esperava”, numa homenagem à Coluna Militar liderada por Salgueiro Maia que partiu de Santarém na madrugada de 25 de abril de 1974.

