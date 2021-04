Município de Torres Novas avança com a recuperação de moinho de vento nos Moinhos da Pena

Foi aprovada pela Câmara de Torres Novas na reunião camarária de 20 de abril a celebração de um contrato interadministrativo de delegação de competências, a estabelecer com a Junta de Freguesia de Chancelaria, com vista a execução da obra “Recuperação do moinho de vento localizado no conjunto Moinhos da Pena”, com o Município de Torres Novas a transferir 20.000 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Com esta obra pretende-se fazer uma recuperação integral de um dos Moinhos da Pena, de forma a poder ser colocado em funcionamento e utilizado para fins didáticos e de visitação pública. As intervenções incluem a reparação integral com mecanismo e velas operacionais, remoção e substituição de soalho, reparação e tratamento de madeiras de suporte e construção de escadas de acesso ao primeiro piso.

Ficou ainda acordado, com base no contrato interadministrativo de delegação de competências, a transferência de 2.000 euros por ano, por parte do Município de Torres Novas, para fazer face à manutenção do espaço, abertura ao público e registo de visitantes.

