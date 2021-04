Nersant inicia Programa de Aceleração de Ideias de Negócio em maio

A Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar entre 11 de maio e 8 de junho um novo Programa de Aceleração de Ideias onde pretende ajudar os empreendedores da região a pôr em prática as suas ideias de negócio. A iniciativa é composta pela realização de workshops de capacitação e consultoria especializada, podendo os empreendedores integrar o programa presencial, na Startup Rio Maior, ou à distância.

No âmbito do programa de apoio ao empreendedorismo e criação de empresas Sítio do Empreendedor, a NERSANT vai dinamizar mais uma edição do Programa de Aceleração de Ideias, que pretende preparar e capacitar os empreendedores da região para a criação do seu próprio posto de trabalho.

A proposta deste programa passa pela realização de oito workshops com temas relevantes para a construção de um modelo de negócio, bem como com a possibilidade de realização de consultoria e mentoria especializada e individualizada para apoiar no processo de transformação de uma ideia num negócio.

A nova edição do Programa de Aceleração de Ideias da NERSANT vai decorrer em modelo híbrido, podendo os empreendedores participantes optar pela participação presencial – que irá realizar-se na Startup Rio Maior, no CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, com cumprimento das normas emanadas pela Direção Geral de Saúde – ou pela participação digital, através da presença em sessões à distância.

O Programa de Aceleração de Ideias inicia no dia 11 de maio, com a realização do primeiro workshop de capacitação sobre o tema Contextualização das ideias e Desafios do Empreendedor. Proposta de valor (14 de maio), Segmentação de Clientes (18 de maio), Marketing para Startups: Canais de Comunicação e Distribuição, Relacionamento com Clientes (21 de maio), Atividades-Chave, Recursos-Chave e Potenciais Parceiros na Estruturação do Negócio (25 de maio), Plano Financeiro (Fontes de Receitas/Estrutura de Custos) e Mecanismos de Financiamento (28 de maio) e Preparação das apresentações para o Pitch Final (01 de junho) são os restantes workshops previstos ao abrigo do Programa de Aceleração. O último workshop realizar-se-á dia 8 de junho, com a apresentação dos projetos empresariais finais a potenciais financiadores.

De referir que a participação dos empreendedores é inteiramente gratuita, mas reservada a inscrição obrigatória, que deve ser realizada até dia 4 de maio no portal de apoio ao empreendedorismo da NERSANT, em https://sitiodoempreendedor.nersant.pt/.

Para mais informações sobre o programa, a área de apoio ao empreendedorismo da associação está disponível através dos contactos sitiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 500.

