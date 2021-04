Concerto com os Três Bairros e exposição sobre a censura na celebração do 25 de Abril

As comemorações da Revolução de Abril de 1974 em Coruche (Santarém) arrancam sábado com um concerto do trio Três Bairros, sendo transmitida, à meia-noite, “uma interpretação singular, gravada em confinamento, de ‘Grândola, Vila Morena’” por artistas do concelho.

Além dessa “produção da Câmara Municipal de Coruche para memória futura”, em simultâneo, também à meia-noite, as freguesias do concelho “evocam a madrugada do sonho de Abril com uma salva de 25 morteiros”, lê-se numa nota do município.

Domingo, dia 25, à cerimónia comemorativa, segue-se a abertura da exposição “O Que Ficou por Dizer – A Censura na Cultura e nas Artes, 1936/1974”, da Sociedade Portuguesa de Autores, que ficará patente na Galeria do Mercado Municipal de Coruche de 25 de abril a 16 de maio, sendo emitido, à tarde, na Rádio Voz do Sorraia, o festival de folclore “O Povo a Cantar Abril”, com a participação de todos os ranchos de Coruche.

As comemorações fecham com o hino da Sociedade de Instrução Coruchense (SIC), mais antiga associação cultural do Concelho, em evocação ao 25 de Abril e do 125.º aniversário da instituição, fundada a 09 de abril de 1896, acrescenta a nota do município.

