Concerto de Fernando Tordo e inauguração do Almonda Parque nas comemorações do 25 de Abril em Torres Novas

O programa das comemorações do 47.º aniversário do 25 de Abril de 1974 em Torres Novas vai dar primazia à transmissão das iniciativas nas plataformas digitais, sendo limitada a participação do público, de forma a que os munícipes possam acompanhar as comemorações sem sair de casa, tendo em consideração o atual cenário de pandemia, e de forma a dar cumprimento às recomendações de segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde. Nesse sentido, todos os interessados podem seguir através do canal do Youtube do Município o Webinar «Conversas sobre 25 de Abril» e a sessão solene com os discursos dos representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal, bem como do presidente desse mesmo órgão e do presidente da Câmara Municipal.

Programa:

24 de abril (sábado) . 16h00

Webinar «Conversas sobre 25 de Abril» . Canal Youtube do Município de Torres Novas

25 de abril (domingo)

08h30 | Hastear da bandeira ao som do hino nacional . Praça 5 de Outubro

09h00 | Inauguração do Almonda Parque

09h30 | Sessão solene . Praça dos Claras . Canal Youtube do Município de Torres Novas

11h00 | Concerto de Fernando Tordo . Teatro Virgínia entrada gratuita mediante levantamento de bilhete (máximo 2 por pessoa) . lotação limitada

23 a 30 de abril | Exposição de trabalhos alusivos ao 25 de abril elaborados por alunos das escolas . rotundas do concelho

Exposição virtual «Os Bichos de Abril» a partir da obra com o mesmo nome da autoria de Carlos Pinhão e ilustrações de João Martins

https://issuu.com/municipiodetorresnovas/docs/exposicao_bichosabril

Leia aqui a história dos Bichos de Abril

Com esta mostra, a partir do livro infantil homónimo, pensado para miúdos, mas também para graúdos, com textos do jornalista e escritor Carlos Pinhão e ilustrações de João Martins, pretende-se transmitir com alguma ironia, tendo como referente o pós-revolução 25 de abril e o modo como se exercitavam ou não os valores de abril, estereótipos de pessoas, personificadas por ilustrações de animais. Tratando-se de um livro editado em 1977 para um público infantil, a exposição apresenta algumas notas em torno do panorama literário infantil da década de 70 e de um conjunto de livros que existem no fundo documental da biblioteca.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...