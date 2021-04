Ereira recebe comemorações do 25 de Abril do Cartaxo

A Câmara Municipal do Cartaxo preparou um programa que inclui intervenções de todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal e homenagem póstuma a Maria Manuel Simão e a Rogério Coito, ambos falecidos recentemente.

Numa cerimónia que irá contar apenas com as entidades oficiais e os participantes diretos no programa, as Comemorações vão retomar a forma presencial – com a cerimónia solene a decorrer fora da sede de concelho – na Casa do Povo da Ereira.

A sessão solene será gravada e posteriormente publicada nos canais digitais da Câmara Municipal do Cartaxo.

No âmbito das medidas do Estado de Emergência em vigor e das medidas de no âmbito do combate à pandemia que a autarquia tem vindo a adotar, as Comemorações do 47.º Aniversário do 25 de Abril, organizadas pela Câmara Municipal do Cartaxo e pela Assembleia Municipal, vão decorrer de modo presencial .

A decorrer na Ereira, terra natal do Dr. Rogério Coito, as Comemorações retomam o seu formato descentralizado nas freguesias do concelho depois de, em 2020, terem decorrido apenas em formato digital. A Ereira receberá apenas as entidades oficiais e quem tiver participação direta nas Comemorações que, este ano, serão também espaço para homenagear Maria Manuel Simão e Rogério Coito, ambos falecidos recentemente. A homenagem quer lembrar o seu contributo para o conhecimento da história do concelho, enaltecer a obra publicada que oferecem às próximas gerações, mas também a sua participação cívica, política e cultural, que contribuiu para a construção de uma comunidade fundada na democracia, no respeito pela liberdade e na afirmação da igualdade e da dignidade como valores fundamentais.

As forças políticas com representação na Assembleia Municipal, assim como, o presidente deste órgão e o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, o presidente da União de Freguesias de Ereira e Lapa e familiares dos homenageados, terão intervenções na Sessão Solene a decorrer na Casa do Povo da Ereira. As intervenções serão gravadas e publicadas nos espaços da Câmara Municipal nas redes sociais – Facebook, Instagram e YouTube.

As Comemorações decorrerão de acordo com as medidas do estado de emergência em vigor e das medidas de prevenção de contágio definidas pela Direção-Geral da Saúde.

Programa das Comemorações

25 de abril – domingo – Ereira

9H00

Içar da Bandeira

Formatura da Corporação de Bombeiros Municipais do Cartaxo

Edifício da União de Freguesias de Ereira e Lapa, na Ereira.

9H30

Deposição de coroa de flores na campa do Dr. Rogério Coito

Cemitério da Ereira

10H00

Sessão Solene

Casa do Povo da Ereira

Intervenções das entidades oficiais.

Homenagem póstuma à Dra. Maria Manuel Simão e ao Dr. Rogério Coito, com intervenções de familiares dos homenageados.

Atuação da Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica Ereirense.

