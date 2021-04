Escuteiros de Azambuja e Aveiras de Cima recolhem bens para famílias carenciadas

No âmbito do Dia de São Jorge, patrono mundial do escutismo, que se celebra a 23 de abril, os escuteiros mais velhos dos agrupamentos da região de Lisboa celebram esta data com a realização de uma recolha de bens.

A campanha surge como resposta às dificuldades sentidas por muitas famílias, a vários níveis, provocadas pela pandemia e com grande impacto na vida quotidiana. Assim, os caminheiros – escuteiros da 4ª secção, com mais de 18 anos – pondo em prática a sua divisa “SERVIR”, vão para o terreno solicitar à população a oferta de bens, tanto alimentares como de higiene. Tudo o que aqui for recolhido, será entregue a famílias do Concelho de Azambuja.

Esta angariação de bens será realizada pelo Agrupamento 1382-Azambuja e pelo Agrupamento 524-Aveiras de Cima havendo a possibilidade de colaborar em dois momentos.

Está a decorrer até domingo, 25 de abril, uma recolha desses donativos, que poderão ser entregues nas caixas colocadas no fundo quer da Igreja Matriz de Azambuja quer da Igreja de Aveiras de Cima.

O segundo momento terá lugar na manhã deste sábado, dia 24 de abril, entre as 09h00 e 13h00, nos supermercados locais: no Intermaché de Aveiras de Cima, e na vila de Azambuja no Intermaché, no Aldi e no Minipreço, onde estarão os escuteiros a receber os bens alimentares e de higiene oferecidos.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...