O IPSantarém celebra protocolos de cooperação com associações da região com vista à dinamização de processos de inovação pedagógica baseados no desenvolvimento de processos de cocriação. A NERSANT, a Associação de Agricultores do Ribatejo e a Associação Comercial de Santarém vão apoiar a dinamização do Seekers&Solvers, Programa de Inovação do Politécnico.

O presidente do IPSantarém, João Moutão

O Seekers & Solvers – Programa de Inovação do Instituto Politécnico de Santarém foi apresentado no dia 21 de abril, no Complexo Andaluz em Santarém. Este programa tem como objetivos a promoção de uma maior ligação às organizações da região, o envolvimento em projetos promotores de inovação e a implementação de processos de inovação pedagógica, promovendo a aprendizagem baseada em desafios e o envolvimento dos alunos com a realidade das organizações.

Para apoiar a divulgação e dinamização deste programa e o envolvimento de organizações externas, nomeadamente no desenvolvimento de processos de inovação em cocriação, o IPSantarém celebrou protocolos de colaboração que foram assinados nesta sessão com a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, com a Associação de Agricultores do Ribatejo, e com a Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Santarém.

Para além da apresentação dos objetivos do programa e assinatura dos protocolos, aproveitou-se também a sessão para divulgar, na pessoa dos docentes envolvidos, os projetos que estão a ser dinamizados, quer ao nível da aquisição de competências pedagógicas inovadoras para a facilitação de processos de cocriação, projeto que envolverá um total de 48 professores do Instituto até 2023 – estando já 9 docentes a terminar a primeira edição desta especialização – quer também ao nível da dinamização prática de processos de cocriação de inovação, nos quais já se encontram a participar 11 organizações externas e 117 alunos.

Diogo Palha



O projeto Seekers&Solvers já tem as suas primeiras atividades em curso, nomeadamente ao nível da inovação pedagógica com a implementação de uma metodologia de aprendizagem baseada no desenvolvimento de processos de cocriação participados por organizações externas.

Estas primeiras atividades do programa Seekers&Solvers estão enquadradas e são dinamizadas por dois projetos financiados pelo POCH (projeto de inovação pedagógica) e pelo COMPETE2020 (projeto Linkme Up).

As empresas e organizações interessadas em participar em processos de cocriação podem

saber mais e inscrever-se AQUI.

