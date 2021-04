Nersant reúne em maio mais de 30 compradores internacionais em evento online dedicado ao setor alimentar e bebidas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai organizar, em prol da internacionalização dos negócios das empresas da região, previamente ao NERSANT Business 2021, um encontro online dedicado ao setor alimentar e bebidas, que vai decorrer já entre os dias 03 e 07 de maio. Neste momento, confirma-se a presença de mais de 30 importadores de diversos mercados, que vão estar disponíveis para reunir de forma virtual com as empresas da região. As inscrições de empresas nacionais decorrem até 28 de abril.

É já entre os dias 03 e 07 de maio que vai decorrer o “Evento fileira alimentar e bebidas”, encontro online do setor agroalimentar, em linha com a realização do NERSANT Business 2021, que vai decorrer na sua versão online entre os dias 14 e 18 de junho.

No total, são mais de 30 importadores presentes neste evento setorial, de países como a Alemanha, Azerbaijão, Botswana, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Costa Rica, Equador, EUA, França, Gana, Perú, Polónia, República Checa, República Dominicana, Roménia, Rússia, Uruguai e Vietname, e que vão estar disponíveis online para fazer negócios com as empresas da região.

As empresas nacionais do setor agroalimentar com interesse em exponenciar as suas exportações podem ainda participar neste encontro setorial, devendo solicitar mais informações e firmar inscrição – até 28 de abril – junto dos contactos business@nersant.pt ou 249 839 500. Os interessados podem conhecer a plataforma do evento e registar a sua pré-inscrição, em https://business2021.nersant.pt/.

As empresas participantes no “Evento fileira alimentar e bebidas” têm acesso direto ao NERSANT Business 2021, evento multissetorial que se realiza na sua versão online entre os dias 14 e 18 de junho. A NERSANT tem ainda a pretensão, caso a evolução da pandemia assim o permita, de realizar o evento de forma presencial no segundo semestre.

O NERSANT Business 2021 é uma atividade realizada ao abrigo do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a um apoio de até 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020. Todo o processo de verificação da elegibilidade da empresa e do respetivo agendamento das reuniões será coordenado pela NERSANT, podendo os participantes focar-se na melhor estratégia e metodologia de abordagem aos respetivos mercados, pelo que quanto mais cedo a empresa se inscrever, mais tempo haverá para a correta preparação do agendamento das reuniões virtuais.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...