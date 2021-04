Piloto escalabitano Bernardo Sá Nogueira regressa à Rampa Pêquêpê – Arrábida

Bernardo Sá Nogueira regressa à competição no próximo fim-de-semana com a participação na ronda de abertura do Campeonato de Portugal de Montanha 2021, a Rampa Pêquêpê – Arrábida.

O escalabitano esteve o ano passado presente na prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal e, aos comandos de um Alfa Romeo 156 TS inscrito na categoria CPLM, assinou um excelente resultado, ao assegurar a subida ao pódio da categoria com um bom terceiro lugar obtido em condições climatéricas difíceis.

Em 2021 Bernardo Sá Nogueira volta a marcar presença na rampa desenhada na Serra da Arrábida, contando, uma vez mais, com o seu Alfa Romeo 156 TS com as cores da Magos. “É um prazer voltar a esta prova, que tem uma longa história no automobilismo português. O ano passado conseguimos um excelente resultado em condições complicadas, que poderão repetir-se este ano, dado que a chuva deverá estar presente ao longo de toda corrida. Sabemos que a competição é forte, mas vamos dar o nosso melhor e trabalhar para terminar o fim-de-semana com um bom resultado e dessa forma agradecer a confiança que os patrocinadores depositaram em mim, assim como a todas as pessoas que me ajudaram neste projecto”, afirmou o piloto de Santarém que contará com o apoio técnico da Veiga Motorsport.

A Rampa Pêquêpê – Arrábida será seguramente uma prova difícil, dado que para além do seu selectivo traçado, tal como no ano passado, a chuva deverá ser uma presença assídua, o que poderá ter um forte impacto na classificação final. “Tal como em 2021, as condições climatéricas serão um factor decisivo no desfecho desta rampa. Vamos tentar colocar estas contrariedades do nosso lado e, dessa forma, conquistar um bom resultado. Não será fácil, a concorrência é muito forte, mas vamos trabalhar para ter um carro competitivo e daremos o máximo em cada subida”, concluiu o piloto da Magos.

O programa oficial do evento deste fim-de-semana tem o seu início no sábado, com a subidas de treinos e a primeira subida oficial, às 16h00, realizando-se no domingo as duas restantes, às 14h00 e às 15h45.

