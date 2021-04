Plataforma de plug-ins de shipping – CTT lançam novo serviço de-commerce

Os CTT lançaram um novo serviço de e-commerce que permite que os seus clientes automatizem os seus envios, através de uma plataforma de plug-ins, a plataforma de plug-ins de shipping. Desta forma, as lojas criadas em Prestashop, Shopify, Magento e Woocommerce poderão integrar envios CTT.

Esta plataforma incorpora diversas funcionalidades, nomeadamente, a importação automática de encomendas e geração de documentação de transporte; a atualização do código de objeto e estado da encomenda na loja online; a solicitação de serviços complementares como por exemplo, cobrança na entrega e janela horária de entrega; e permite também ao cliente apresentar na sua loja os 1600 pontos de entrega CTT como opção de entrega para os seus clientes, nos quais se incluem os Cacifos24H.

Para Alberto Pimenta, diretor de e-Commerce dos CTT, “esta iniciativa enquadra-se na estratégia de posicionar os CTT em toda a cadeira de valor do comércio eletrónico com ofertas de serviços e ferramentas quer para vendedores, quer para compradores, e surge no seguimento do lançamento dos serviços de Logística para o e-commerce, da app CTT Comércio Local onde temos mais de 300 comerciantes e 18 municípios registados, e do Criar Lojas Online CTT, onde temos mais de 1900 lojas registadas.”

Os CTT contam ainda com uma oferta de mais de 75 cacifos 24H, tanto públicos como corporativos, localizados em diversos locais do País, nomeadamente em plataformas de transporte intermodais, centros comerciais, campus universitários, redes de retalho físico, ou no caso dos corporativos, em empresas. Os Cacifo24h são uma solução de enorme conveniência quer para quem vende quer para quem compra online. Os destinatários decidem quando estão a comprar online se pretendem receber num Cacifo24h identificando o que lhes é mais conveniente e, depois do objeto depositado, decidem quando o vão levantar. A interface com o destinatário é extremamente simples e baseada no envio via SMS e eMail do código secreto que lhes permite interagir com o Cacifo24h e receber a sua encomenda.

A presente plataforma resulta de uma parceria com a startup Shiptimize empresa especializada em integração de sistemas de expedições com plataformas de ecommerce.

Para poderem aceder a este serviço os clientes com contrato CTT Expresso devem contactar o seu gestor comercial solicitando que lhes seja fornecido acesso à plataforma de plug-ins de shipping. Os novos clientes deverão solicitar o contacto de um gestor comercial para apresentação de uma proposta no seguinte link https://www.ctt.pt/ajuda/contacto

