Tomar inaugura Eco-Trilho da Vala (fotogaleria)

A Terra bem precisa de ser celebrada, para não nos esquecermos que é a casa comum em que vivemos, e que por isso devemos todos cuidar dela. E o Sol ajudou, esta quinta-feira, afastando as nuvens para dar brilho à iniciativa com que professores e alunos do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em parceria com o Município de Tomar e a Junta de Freguesia Urbana, assinalaram o Dia Mundial da Terra.

Tratou-se da inauguração do Eco-trilho da Vala, um percurso pedestre que começa à entrada da antiga Fábrica de Fiação, seguindo depois ao longo da margem direita da Vala da Fábrica (o canal artificial criado para suprir as necessidades de água daquela indústria), até ao Açude de Pedra, e regressando depois pela margem esquerda.

Todo o espaço foi limpo, particularmente do excesso de vegetação, bem como criadas barreiras de segurança junto ao Açude. A limpeza que entretanto tinha sido promovida no açude e ao longo do leito do rio para jusante permite que este seja um passeio delicioso para os sentidos, pois também os cheiros primaveris são agora intensos. E, em particular na segunda parte do trilho, é possível encontrar diversas espécies autóctones em plena floração ou com as tonalidades frescas da folhagem nascente.

















O Eco-trilho está também identificado com alguns painéis que ajudam o caminhante a perceber o enquadramento histórico e natural de todo aquele espaço, criados por professores e alunos, com o apoio gráfico do Município. Foram esses mesmos professores e alunos que acabaram por fazer uma visita guiada ao percurso que, como sublinhou o vereador Hugo Cristóvão, é mais um dos vários trilhos que têm estado a ser implementados ao longo do concelho, sempre com a parceria fundamental com escolas, associações, juntas de freguesia ou outras entidades que ajudam à sua criação mas também à manutenção.

