Cantar Abril – Comemorações do 25 de Abril em Santarém

No âmbito das Comemorações do 47.º aniversário do 25 de Abril em Santarém, realizou-se este sábado, 24 de abril, pelas 12 horas o concerto “Cantar Abril”, pelo Coro do Circulo Cultural Scalabitano, na Igreja da Graça.

Inês Barroso, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, e João Madeira Lopes, presidente da Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril, agradeceram a presença do público e enalteceram a importância do 25 de Abril pela conquista da Liberdade e da Democracia.

Durante cerca de 60 minutos, o Maestro António Matias orientou brilhantemente os seus coralistas na interpretação de nove temas que prepararam para este espetáculo que marca o regresso do Coro às atuações ao vivo, com a presença de público.

Filme do espetáculo “61-Abril-74” online esta noite

A programação do 25 de Abril em Santarém inclui ainda, sábado à noite, a transmissão ‘online’ do filme do espetáculo “61-Abril-74”, realizado na antiga Escola Prática de Cavalaria, com encenação de Tiago Fernandes e Carlos Oliveira e apoio à encenação do coronel Correia Bernardo.

Homenagem a Salgueiro Maia no 25 de Abril

No domingo, Dia da Liberdade, às 11:30, realiza-se a cerimónia evocativa “Cravos para Salgueiro Maia”, junto à estátua do Capitão de Abril, no Jardim dos Cravos, com transmissão ‘online’, estando agendada para as 21:00 a transmissão, também ‘online’, do filme do espetáculo “Esta é a Madrugada que eu esperava”, numa homenagem à Coluna Militar liderada por Salgueiro Maia que partiu de Santarém na madrugada de 25 de abril de 1974.

