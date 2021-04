Comemorações do 25 de Abril em Mação

Exposição Coletiva dos Alunos do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte de Mação

No âmbito dos 47 anos do 25 de abril a Câmara Municipal de Mação convidou os alunos do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte a participar numa Exposição Coletiva sobre o tema.

A Exposição será inaugurada simbólica e virtualmente pela Presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, dia 25 de abril 2021 de manhã, nas redes sociais do Município.

Pode visitar a Exposição na Galeria do CC Elvino Pereira, que reabre após o 2.º Confinamento com esta magnífica Mostra das nossas crianças e jovens! Fica patente de 26 de abril a 15 de maio 2021, no horário da Biblioteca: 9h-12h30 e das 14h – 17h30.

Este domingo, 25 de abril 2021, a Galeria estará excecionalmente aberta para que possa assinalar a data com esta Exposição. Assim, pode visitá-la das 14h às 17h30.

Inserida na Exposição veja a Mostra Documental sobre o 25 de abril organizada pela Biblioteca Municipal de Mação.

onheça aqui todos os desafios da Câmara Municipal de Mação para esta data:

OS PASSEIOS DA LIBERDADE ESTÃO DE VOLTA

Vamos voltar a fazer os Passeios da Liberdade, mas, este ano, de forma individual.

A Câmara Municipal de Mação promove estes Passeios desde 2002 tendo começado pelos de Cicloturismo e, depois os Pedestres e os Infantis em Bicicleta. No ano passado, com a Pandemia, não se realizaram mas este ano decidimos não voltar a deixar passar a data.

Assim, após a pausa em 2020, retomamos os nossos Passeios em 2021. Vamos a isso!?

19.º PASSEIO DE CICLOTURISMO

13.º PASSEIO PEDESTRE

11.º PASSEIO INFANTIL DA LIBERDADE

A proposta do Município de Mação, assim, é de que no dia 25 de abril faça o seu Passeio da Liberdade: a pé ou de bicicleta e envie-nos uma fotografia.

Os participantes receberão, depois, uma oferta da Câmara Municipal de Mação, como sempre acontece nos nossos Passeios da Liberdade!

Envie para cik@cm-macao.pt (até 9 MB) ou através de MP para FB do Município.

EXPOSIÇÃO: A RESPONSABILIDADE DA LIBERDADE

Os alunos do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, a partir do 4.º ano, quando o tema é introduzido nos programas curriculares, foram desafiados a preparar um trabalho sobre o 25 de abril, na ótica do que é a responsabilidade de ter liberdade. O convite seguiu para que preparem os seus trabalhos em casa, com as famílias, para que este tema seja, também, debatido em casa.

A Exposição com os trabalhos dos alunos do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte será simbolicamente inaugurada no dia 25 de abril na Galeria do CC Elvino Pereira. A Exposição marca a reabertura da Galeria e pode ser visitada a partir de 26 de abril, com as regras de distanciamento e segurança determinadas, entre as 9h00 e as 17h30.

UMA SELFIE NO 25 DE ABRIL

Inaugurada em 2019, a Chaimite é um marco da Liberdade que Mação acolheu e que nos lembra diariamente o muito que Portugal conquistou a 25 de abril de 1974.

A autoria é do artista António Colaço, que recuperou uma velha Chaimite e a nomeou “Palavril”, conjugação de Palavra + Abril.

O desafio no 25 de abril 2021 é que tirem uma selfie junto à Chaimite Palavril, que a partilhem nas redes sociais e que nos enviem para cik@cm-macao.pt (até 9 MB) ou através de MP para FB do Município.

O 25 DE ABRIL CONTADO ÀS CRIANÇAS

Partilha de vídeo com história alusiva ao 25 de abril para os mais novos a disponibilizar nas redes sociais do Município.

MINICONCERTO ONLINE PELA SFUM

Música alusiva ao 25 de abril, pelo Grupo Coral da SFUM, a disponibilizar nas redes sociais do Município.

