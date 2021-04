Serviço Nacional de Saúde tema da celebração da Revolução de Abril em Salvaterra de Magos

A Câmara de Salvaterra de Magos escolheu como tema para a comemoração do 47.º aniversário do 25 de Abril a evolução histórica da assistência médica no concelho, numa homenagem ao Serviço Nacional de Saúde.

O tema é o mote para uma exposição que será inaugurada no dia 25, a seguir à sessão solene da Assembleia Municipal, no Espaço Jackson, na Glória do Ribatejo, segundo uma nota da Câmara de Salvaterra de Magos.

A celebração da Revolução de Abril de 1974 inclui ainda a inauguração de um Monumento de Homenagem à Mulher Gloriana e à Família, numa parceria com a União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, as exposições “A Raret e a Glória do Ribatejo: 70 anos da primeira retransmissão – 4 de julho de 1951” e “Glória: Território, Património e Identidade”.

O município vai igualmente lançar os primeiros dois volumes dos Cadernos de História e Memória, com os temas “A Raret e a Glória do Ribatejo: 70 anos da primeira retransmissão – 4 de julho de 1951” e “Glória do Ribatejo – Roteiro Histórico e Turístico”, é acrescentado na nota.

