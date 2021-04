Afinal, a foto do Instagram era antiga

Mal a crónica dos “humores” foi publicada, já o chef João Correia, do restaurante Dois Petiscos, estava a telefonar ao Mais Ribatejo para esclarecer tudo. Afinal, não houve desrespeito pelas regras do estado de emergência que limita a 4 o número de pessoas por mesa no interior dos restaurantes. Na verdade, João Correia esclarece que a fotografia que aqui reproduzimos faz parte do banco de imagens do restaurante e foi captada no ano passado, numa altura em que as atuais regras ainda não se aplicavam.

De facto, andando uns meses para trás no Instagram do restaurante Dois Petiscos, fomos encontrar mais fotografias em 5 de novembro e 8 de outubro do encontro que reuniu em data anterior em 2020, o presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, com a esposa, e o advogado e presidente da empresa municipal Águas de Santarém Ramiro Matos, também com a mulher, acompanhados por um casal amigo.

Fica, pois, o esclarecimento, com o nosso pedido de desculpas ao proprietário do restaurante, aos retratados e aos leitores, pelo erro em que fomos induzidos pela fotografia que, afinal, não era de há três dias quando a vimos publicada, sem referência à data em que foi captada originalmente.

