Bernardo Sá Nogueira concretiza potencial na Arrábida

Bernardo Sá Nogueira teve uma prestação muito positiva na Rampa Pêquêpê – Arrábida, a primeira etapa do Campeonato de Portugal de Montanha 2021, terminando num bom quarto posto da sua categoria.

O piloto de Santarém voltou à prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal uma vez mais aos comandos de um Alfa Romeo 156 TS inscrito na categoria CPLM, onde esperava forte oposição.

Apesar de enfrentar adversários muito fortes, Bernardo Sá Nogueira mostrou um espírito aguerrido, alcançando o potencial máximo do seu carro, o que ficou bem patente nos tempos das suas subidas de prova, que variaram apenas uns inexpressivos 0,3s.

No final da tarde de domingo, o piloto escalabitano ficava classificado no quarto lugar da categoria CPLM, um resultado que o deixava satisfeito. “Sabíamos que tínhamos adversários muito fortes, com bons carros e bem conduzidos, portanto, só conseguiríamos ir além deste quarto lugar em circunstâncias anormais. No entanto, andei no limite do Alfa Romeo 156 TS, como demonstra o facto de ter feito as três subidas com tempos muito próximos, o que me deixa bastante satisfeito. Foi um bom resultado num fim-de-semana que correu muito bem”, afirmou Bernardo Sá Nogueira.

O piloto de Santarém faz um balanço muito positivo da sua prestação na Rampa Pêquêpê – Arrábida. “Como já disse, demos o máximo ao longo dos dois dias de prova, conseguindo explorar o potencial do nosso carro. A Veiga Motorsport esteve muito bem ao longo do fim-de-semana, dando-me um automóvel eficiente e fiável que me permitiu atacar nas subidas de prova. Temos ainda margem para progredir o Alfa e vamos tentar fazê-lo para o futuro. Quero agradecer à Magos e a todos aqueles que me ajudaram a tornar este resultado possível”, concluiu Bernardo Sá Nogueira.

