Centro Cultural do Cartaxo recebe programa da RTP1 “Depois, vai-se a ver e nada”

Na quinta-feira, 29 de abril, o programa “Depois, vai-se a ver e nada” da RTP1, será gravado ao vivo no Centro Cultural do Cartaxo. O convidado será o ator José Raposo. Para além de uma belíssima conversa e outras surpresas, o público será brindado com a atuação (ao vivo) dos Bom Marido.

Os BILHETES SÃO GRATUITOS (sujeito a lotação determinada para Covid) e podem ser levantados de 4ªfeira a sábado das 15h00 às 22h00, na bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo.

José Raposo vai ser o convidado de José Pedro Vasconcelos para mais um episódio do talk-show da RTP1 que é emitido às sextas-feiras à noite.

O talk-show será gravado no Grande Auditório José Saramago do Centro Cultural do Cartaxo na próxima quinta-feira, dia 29 de abril às 20h00.

Para assistir ao vivo e em primeira-mão ao talk-show e passar uma noite divertida na companhia de José Pedro Vasconcelos e José Raposo, levante o seu bilhete no Centro Cultural do Cartaxo – os bilhetes são gratuitos e estão limitados a oito bilhetes por pessoa.

Depois, Vai-se a ver e nada vai para o ar às sextas-feiras, na RTP 1, às 23h30 – José Pedro Vasconcelos constrói um programa em torno de uma personalidade relevante do panorama nacional ou internacional e de temas da atualidade que tenham a ver com esse convidado. O tom da conversa é descontraído, mas pertinente e a atualidade é escrutinada com provocação e humor.

Para assistir a episódios anteriores, vá até à RTP Play

https://www.rtp.pt/programa/tv/p37153

No âmbito da pandemia da doença Covid-19, o Centro Cultural do Cartaxo recebe o público cumprindo regras e medidas de segurança e com a lotação habitual, reduzida. Consulte o Plano de Contingência do Centro Cultural do Cartaxo na íntegra em: https://bit.ly/3j4BRGm

Horário da Bilheteira

(este horário pode ser alterado em função de alterações às medidas do estado de emergência em vigor)

Quarta a sexta-feira – 15h00 às 20h00

Nota – Não se efetuam reservas para este espetáculo

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...