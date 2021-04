Centro de Desenvolvimento da Criança volta ao CHMT e pode expandir consultas às 3 unidades

O Centro Hospitalar do Médio Tejo está a readequar os seus recursos ao período pandémico que agora atravessa, passada que está a fase mais crítica da pandemia.

Em comunicado, o CHMT afirma que com o regresso de todos os Serviços, que foram temporariamente transferidos, aos seus locais de origem, iniciou-se uma nova fase de reposição da atividade assistencial, faltando apenas que o Centro de Desenvolvimento da Criança regresse à Unidade Hospitalar de Tomar.

“Com a atividade assistencial desenvolvida nos últimos anos, e com a crescente valorização do Centro Hospitalar do Médio Tejo, abrangendo as suas três Unidades Hospitalares, importa referir que não há espaços devolutos no CHMT”, salienta o comunicado. Na Unidade hospitalar de Tomar encontra-se apenas uma Enfermaria inativa mas que será afeta à nova valência de Reabilitação do Serviço de Fisiatria.

Decorrente do avançar da pandemia está em curso uma grande transformação da atividade assistencial prevista para a Unidade Hospitalar de Tomar, nomeadamente no âmbito do doente com sequelas Covid-19 e sua reabilitação. Assim, e com as mudanças que estão a ser implementadas na Unidade Hospitalar de Tomar, o Centro de Desenvolvimento da Criança terá de se adaptar à partilha de espaços na Unidade Hospitalar de Tomar, não sendo possível que este mesmo Centro de Desenvolvimento continue a ocupar a imensidão de espaço que ocupava antes da pandemia.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo espera que este regresso se efetue o quanto antes, por forma a estabilizar a dinâmica de atividade assistencial aos utentes do CHMT. Os diversos Serviços assistenciais voltaram aos seus espaços de origem existindo, no entanto, necessidade de readaptação de espaços que continuam condicionados pela resposta assistencial que tem de ser dada a doentes covid-19, readaptação esta que a maioria dos Serviços plenamente percebeu e colaborou plenamente no encontrar das soluções implementadas.

E, assim, é no âmbito desta restruturação que o o CHMT espera que o Centro de Desenvolvimento da Criança, através dos seus profissionais, regresse não só à Unidade Hospitalar de Tomar, mas que expanda a possibilidade de as consultas de desenvolvimento poderem ser efetuadas nas três Unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Recorde-se que o Centro de Desenvolvimento da Criança é uma das valências do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que desenvolve a sua atividade nas áreas de pediatria geral, ambulatório, consultas, internamento, urgência, Hospital de Dia da Diabetes e Hospital de Dia Pediátrico. Entre outras atividade tem uma colaboração ativa na área oncológica com o IPO de Lisboa e dá um apoio importante à consulta de imuno-alergologia. Também de referir a Unidade de Cuidados Neonatais. Estas valências estão distribuídas pelas três unidades hospitalares que integram o CHMT, sendo as crianças e jovens referenciados consoante a sua zona de residência.

“É neste quadro de readaptações internas que o Centro de Desenvolvimento da Criança se terá que ajustar como qualquer outra atividade assistencial fez e no âmbito da pandemia, contando com toda a colaboração do Serviço de Pediatria em que está integrado e do próprio Conselho de Administração para expandir os seus meios técnicos e recursos humanos para que a resposta clínica à criança e ao adolescente seja cada vez mais global e interdisciplinar no conjunto de todo o Centro Hospitalar do Médio Tejo”, conclui o CHMT.

