Cerimónia evocativa “Cravos para Salgueiro Maia” celebrou o 47º aniversário da Revolução do 25 de Abril (fotogaleria e vídeo)

A cerimónia evocativa “Cravos para Salgueiro Maia” para celebrar o 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril, teve lugar este domingo, dia 25, no Jardim dos Cravos, junto à estátua do Capitão Fernando José Salgueiro Maia, numa manhã marcada por chuva intensa e trovoada. Uma cerimónia que o Mais Ribatejo transmitiu em direto no Facebook e que pode ver aqui.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS), Joaquim Neto, Presidente da Assembleia Municipal, Natércia Maia, viúva do Capitão de Abril, Daniela Maia, neta de Salgueiro Maia, o Coronel Santos Silva, da Associação Salgueiro Maia, João Madeira Lopes, Presidente da Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril, o Coronel Garcia Correia, da Associação 25 de Abril, marcaram presença nesta celebração que contou ainda com a participação de algumas dezenas de populares.

Ricardo Gonçalves lembrou que em 2020, “devido à Pandemia, não nos foi possível estar no dia 25 de abril, junto à estátua do Capitão Salgueiro Maia. Foi um ano muito difícil, porque, de repente, ficámos privados de Liberdade. Não por ação política, mas por ter surgido no Mundo um terrível vírus que nos afetou a todos”. O presidente da CMS aproveitou para homenagear todos os que estiveram na linha da frente no combate à Pandemia, que permitiram que o País e o Concelho não parassem, num ano tão difícil.

Ricardo Gonçalves lembrou que devido à Pandemia a cerimónia, este ano, não pode contar com todos os que desejavam associar-se às comemorações. “No ano em que se comemoram os 47 anos do 25 de Abril, Santarém volta a unir-se para celebrar, de forma fraterna a “libertação de Portugal das malhas da Ditadura”.

A cerimónia terminou com tradicional deposição de flores junto à estátua do Capitão Salgueiro Maia e com a entoação da música “Grândola, Vila Morena” do cantor Zeca Afonso.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...