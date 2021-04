Cineteatro São João recebeu Sessão Solene do 47.º Aniversário do 25 de abril de 1974

O Município do Entroncamento assinalou as comemorações do 47º aniversário do 25 de abril de 1974, com um cojunto de atividades que começaram no Largo José Duarte Coelho, com a receção aos convidados pelo Presidente da Assembleia Municipal, Luís Antunes e pelo Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria. Seguiu-se o hastear das bandeiras pelos Bombeiros Voluntários ao som do Hino Nacional.

A Sessão Solene decorreu no Cineteatro São João e teve inicio com um poema alusivo ao 25 de abril, da autoria de Mário Rodrigues, palavras sentidas sobre as ideias que iam na alma de um povo, o poema foi declamado pelo próprio.

Seguiram-se as intervenções dos representantes dos partidos políticos com representação na Assembleia Municipal, nomeadamente, António Ferreira (CDU), Rosa Teixeira (CDS), Henrique Leal (BE), Manuel Faria (PSD), Manuel Martins (PS), do Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria e do Presidente da Assembleia Municipal, Luís Antunes.

A revolução dos cravos é marcada pela música, as canções foram a senha da “Liberdade” e para evocar esta data e o passado que não queremos esquecer, a sessão contou com três momentos musicais, com os músicos Dominique Ventura, Pedro Dyonysyo e Ricardo Costa que trouxeram a esta cerimónia canções de Abril.

Estas celebrações respeitaram todas as normas de segurança recomendadas pela DGS- Direção Geral de Saúde.

