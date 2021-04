Dia Mundial da Dança celebrado esta 5.ª feira com espetáculo “Passos infinitos” no Convento S. Francisco em Santarém

O Conservatório de Música de Santarém (CMS) vai celebrar o Dia Mundial da Dança na próxima quinta-feira, dia 29, pelas 19:00, no Convento de São Francisco, com o espetáculo “Passos Infinitos”, do coreógrafo Juan Seller. O Conservatório anunciou entretanto um segundo espectáculo no mesmo local no dia 30 de abril, pelas 19h00.

Juan Maria Seller, coordenador do Departamento de Dança do CMS, salientou à Lusa a relevância do evento, que acontece num momento de regresso dos públicos às salas, depois de meses de afastamento devido à pandemia da covid-19, acontecendo o espetáculo em formato “site-specific” (com lugares assinalados) e com o apoio da Câmara de Santarém.

“Dança primitiva, eterna. Começa por uma pulsação, o bater do coração. Um movimento transformado em palavras escritas no ar, viajantes intermináveis que perduram para sempre”, escreve Juan Seller sobre o espetáculo, que coreografa e dirige e que tem direção musical de Sílvia Mendonça, a partir das peças musicais In C, de Terry Riley, e Sonata para Violino Solo No. 1, de Bach.

Inserido no Programa de Dança Beatriz Martinho, do CMS, o espetáculo contará com as participações do Grupo de Música Contemporânea, Orquestra de Cordas, Coro, alunos de dança contemporânea (aulas livres), alunas de ballet do Conservatório e do Colégio Os Lusitanos, alunos de flauta transversal, saxofone e violino, bem como dos professores do departamento.

Instituído pelo Comité Internacional da Dança (CID) da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 1982, o Dia Mundial da Dança é celebrado na data de nascimento do bailarino, mestre de bailado e autor da obra teórica “Lettres sur la Danse”, Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado um dos pioneiros da dança moderna.

