Formação gratuita da NERSANT apresentada na Startup Ourém

A Startup Ourém acolheu duas sessões de esclarecimento sobre a formação financiada da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. Na ocasião, foram apresentados dois projetos de formação gratuitos: a Formação Modular Certificada, direcionada a empregados e desempregados e o Emprego+Digital, direcionado preferencialmente para colaboradores das empresas associadas da NERSANT.

A NERSANT esteve na Startup Ourém dia 22 de abril, para apresentar a oferta formativa disponível e que possibilita às empresas e aos seus colaboradores e também aos desempregados, investir na capacitação contínua, de modo facilitado, económico e eficaz. Nas sessões, a associação abordou os seus programas de formação financiada, ou seja, cuja inscrição de formandos é completamente gratuita, quer seja realizada a título pessoal ou através da entidade empregadora.

Sónia Roque, responsável pelo Núcleo NERSANT de Ourém, começou por dar a conhecer a Formação Modular Certificada, projeto financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português, destinado a empregados e desempregados há menos de 1 ano. Este programa de formação, foi ainda dito na sessão, dispõe de ações de formação em diversas áreas do saber, tais como Desenvolvimento pessoal / comportamental, Línguas, Comércio / vendas, Marketing, Logística, Contabilidade e fiscalidade, Gestão, Secretariado, Qualidade, Direito / Legislação, Informática, Indústrias alimentares, Saúde, Segurança e saúde no trabalho, Produção Agrícola, Serviço de apoio a crianças e jovens e Trabalho social e orientação.

Seguiu-se a apresentação, por Luís Roque, Vogal da Comissão Executiva da NERSANT e responsável pelo Departamento de Formação e Qualificação, do Emprego+Digital, formação que pretende reforçar as competências digitais dos colaboradores das empresas da região de Santarém. Neste caso, trata-se de um projeto do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional e da CIP, no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, e que conta com implementação das associações empresariais regionais. O mesmo é financiado pelo Portugal 2020 e dele fazem parte ações diversas que pretendem reforçar a formação e literacia digital dos que nela participam.

As sessões de apresentação contaram com um total de 16 participantes, tendo sido garantido o respeito das normas de segurança impostas pela DGS – Direção Geral de Saúde, no âmbito da pandemia Covid-19.

Os interessados em conhecer a oferta formativa da NERSANT – que se realiza em modo online ou presencial – podem solicitar esclarecimentos ao Departamento de Formação e Qualificação da associação através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...