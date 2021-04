Município de Tomar assegurou fornecimento de refeições escolares e comparticipações em vales de compras durante o encerramento das escolas

À semelhança do que aconteceu entre os meses de março e setembro de 2020, com a suspensão das atividades letivas e educativas decretada em 22 de janeiro último, o Município de Tomar, em articulação com os agrupamentos escolares e o apoio de algumas juntas de freguesia, procedeu ao fornecimento de refeições escolares em regime de take away aos alunos subsidiados (escalões A e B), bem como aos alunos que frequentaram as escolas de acolhimento durante este período. Esta distribuição de refeições teve início no dia 27 de janeiro e abrangeu aproximadamente 800 alunos.

Atendendo à grande operação logística, o município decidiu aplicar um sistema misto com início a 8 de fevereiro. Assim, na freguesia urbana manteve-se a entrega em take away e nas restantes freguesias os alunos receberam um vale para compras nos mini e supermercados aderentes dessas freguesias. Os vales tinham uma validade quinzenal, com o valor de 50 euros para o escalão A e 25 euros para o escalão B. Aderiram a esta iniciativa 25 mini e supermercados, distribuídos pelas 10 freguesias rurais.

Esta medida, além de poder auxiliar as famílias que assim conseguiram ganhar numa confeção em escala das refeições, permitiu apoiar as pequenas empresas do espaço rural, numa despesa total estimada em 74.650,00 €.

