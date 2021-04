Teqball do Vitória de Santarém traz 4.º lugar do Alentejo

A equipa de teqball do Vitória Clube de Santarém apresentou em bom nível em terras alentejanas, onde conquistou o 4.º lugar entre as 20 duplas que participaram no 1.º Torneio Cidade de Évora, promovido pelo Juventude Sport Clube e pelo Município local no âmbito das comemorações do Dia da Liberdade.

Representado pela dupla composta por Renato Bento e Sérgio Fernandes, o emblema vitoriano terminou a 1.ª fase da prova no 1.º lugar do seu grupo, fruto de 4 triunfos em igual número de partidas, superiorizando-se depois nos quartos de final diante dos algarvios do Internacional de Almancil, por 2-0.

A dupla vitoriana (atualmente no 6.º posto no ranking nacional) acabaria por cair nas meias-finais, por 0-2 (10-12; 5-12), diante da favorita equipa da casa, constituída por Luís Barreiros e José Eduardo Abegoaria, dois dos melhores “teqers” do País.

No desafio de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, a excelente réplica do Vitória acabaria por não ser suficiente para contrariar a enorme qualidade da equipa do Footevolution, composta por Rodrigo Taveira e pelo internacional português Rafael Pio, que venceram por 1-2 (8-12; 12-9; 10-12). Já o 1.º lugar da prova, coube à dupla do Quarteira Beach Sports.

