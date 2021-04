Aluno da Escola de Desporto de Rio Maior vence campeonato nacional universitário de canoagem

Kevin Santos, estudante e atleta da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, do IPSantarém disputou, no dia 23 de abril, a seletiva nacional de canoagem onde conquistou um primeiro lugar na K1-200m, que dá acesso à participação direta no torneio de apuramento continental para a Vaga Olímpica que vai decorrer em Szeged, na Hungria, nos próximos dias 12 e 13 de maio.

A 25 de abril, o jovem participou ainda no Campeonato Nacional Universitário de Canoagem (CNU), no Centro de Alto rendimento de Montemor-o-Velho onde obteve o primeiro lugar no pódio na prova de K1 200m trazendo uma medalha de ouro da competição. O CNU teve a participação de mais de meia centena de atletas e contou com a organização da FADU (Federação Académica de Desporto Universitário) e da Federação Portuguesa de Canoagem.

O atleta representa atualmente o clube algarvio Castores do Arade e pode vir a ser o 3.º atleta a vestir a camisola do Kayak Clube Castores do Arade com participação nos Jogos Olímpicos.

O IPSantarém refere em comunicado que “o aluno, com estatuto de estudante atleta, conta com todo o apoio do IPSantarém, nomeadamente da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, na pessoa do diretor, Prof. Luis Cid, da sua Associação de Estudantes, dos Serviços de Ação Social na pessoa da Dra. Isabel Barroso, do Gabinete do Desporto do IPSantarém, na pessoa do Prof. Miguel Serra da Silva e da Presidência do Instituto Politécnico de Santarém, na pessoa do Prof. João Moutão”.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...